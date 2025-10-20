Nel Monday night si affrontano Carpi e Ascoli allo stadio “Cabassi” di Carpi.

Match della decima giornata d’andata del girone B del campionato di Serie C.

Picchio, che con 23 cerca di non perdere terreno sull’Arezzo capolista, arriva alla gara dopo 7 vittorie consecutive, 20 gol fatti e 1 rete subita. Gli emiliani invece sono reduci da due successi consecutivi, e hanno conquistato 14 punti frutto di 4 vittorie e 2 pareggi.

Sulla panchina bianconera ancora Agostinone al posto dello squalificato Tomei. Cinquecento i supporter bianconeri presenti al Cabassi che hanno riempito il settore ospiti.

FORMAZIONI UFFICIALI

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Panelli; Cecotti, Figoli, Rosetti (92′ Verza), Rigo; Cortesi, Casarini (70′ Sall); Stanzani (83′ Amayah). A disposizione: Scacchetti, Perta, Tcheuna, Pitti, Visani, Toure, Pietra, Arcopinto, Mahrani. Allenatore: Cassani

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Pagliai (57’Rizzo); Milanese (), Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori (70′ Chakir). A disposizione: Barosi, Brzan, Menna, Rizzo, Cozzoli, Corradini, Bando, Oviszach, Palazzino, Corazza. Allenatore: Agostinone (Tomei squalificato)

ARBITRO:Enrico Gemelli di Messina. Assistenti sono Giuseppe Bosco della sezione di Lanciano e Fabio Cantatore di quella di Molfetta. Quarto Ufficiale Edoardo Gianquinto di Parma, Operatore FVS Francesco Tagliaferri di Faenza.

RETI: 80′ Sall (C.), 88′ Rizzo Pinna (A.).

NOTE: ammoniti Cassani (C.)

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0′ – Terreno allentato dopo la pioggia nel pomeriggio, calcio di inizio affidato ai padroni di casa

2′ primo squillo del Carpi, cross dalla sinistra insidioso, Vitale si salva come può

4′ acrobazia di Cortesi che colpisce al volo impattando bene un cross lungo direzionato sul secondo palo

6′ si fa vedere il Picchio con D’Uffizi che viene fermato irregolarmente nei pressi dell’area sulla sinistra, punizione per l’Ascoli batte Rizzo Pinna. Palla insidiosa in area piccola, spazza la difesa del Carpi

12′ conclusione insidiosa di Casarini, tiro a giro rasoterra di mancino dal limite dell’area, para Vitale in tuffo

18′ nervosismo in campo, il Carpi protesta per un offside, Curado sbaglia lo stop e rimette in gioco Cortesi, l’arbitro però ferma tutto per fuorigioco

20′ ancora un intervento falloso a centrocampo, stavolta su Rizzo Pinna, l’arbitro fischia, ma ancora non estrae nessun cartellino

22′ OCCASIONE ASCOLI, cross dalla destra di Silipo tagliato sul secondo palo, respinge Sorzi, Pagliai approfitta del batti e ribatti ma il suo tiro a distanza ravvicinata termina sopra la traversa

24′ OCCASIONE CARPI, Ciccotti serve in area Stanzani, bravissimo Vitale a chiudere lo specchio

28′ scontro di testa tra Casarini e Alagna e entrano i sanitari.

39′ Milanese serve Rizzo Pinna che arriva a rimorchio al limite dell’area, il suo tiro termina di poco a lato

44′ conclusione potente dal limite di Stanzani che sfiora la traversa

45′ altro passaggio sbagliato di Vitale in uscita bassa, ne approfitta Figoli che raccoglie il pallone e tira verso la porta

46′ uscita ancora errata altro rischio per il Picchio con Stanzani in area piccola che sbaglia il tap in

46′ termina il primo tempo

SECONDO TEMPO

46′ ancora pericoloso il Carpi con Stanzani, il suo cross a mezz’altezza attraversa tutta l’area piccola non trovando nessuno

52′ conclusione di Silipo dal limite dell’area destra, tiro a giro ottima risposta di Sorzi che arriva sul secondo palo

53′ si fa male Pagliai, problemi muscolari al flessori, al suo posto entrerà Rizzo, Nicoletti si sposta come terzino

57′ entra Rizzo per Pagliai

57′ punizione per il Carpi dal lato destro dell’area, batte Casarini che pesca Stanzani, destro di interno al volo che si deposita sulla parte alta della rete sopra la traversa

60′ tiro di Rizzo Pinna dalla distanza di potenza, para Sorzi

65′ Silipo si smarca bene in area poi ci prova di destro, respinge Sorzi

67′ OCCASIONE CARPI pallone che termina di poco sopra la traversa, tiro di prima intenzione di Zagnoni che raccoglie un cross rasoterra dalla sinistra

70′ doppio cambio Ascoli, dentro Ndoj e Chakir, per Milanese e Gori, nel Carpi entra Sall esce Casarini

80′ GOL CARPI. Ci pensa Sall a sbloccare la gara, lasciato libero da Rizzo l’attaccante la tocca di prima davanti a Vitale deviando un tiro di Stanzani

83′ Amayah entra al posto di Stanzani infortunatosi

88′ GOL ASCOLI tiro di Rizzo dal limite, si inserisce Rizzo Pinna che infila in rete, dopo una prima deviazione di Chakir. Il Carpi si gioca la card, ma il gol è regolare

90′ concessi 6 minuti di recupero.

90+1′ Cambio per il Carpi: esce Rossetti entra Verza

98′ occasione Ascoli, cross di Silipo ma non arriva la stoccata definitiva

94- Ammonito Cassani per proteste. Punizione sulla fascia sinistra per l’Ascoli

98′ FINALE ROVENTE match dopo 8 minuti di recupero, turbolenze in panchina, espulsi tre componenti della panchina dei padroni di casa.

si gioca la card l’Ascoli per l’ultima azione, in cui D’Uffizi viene colpito al volto, non c’è nulla termina il match

