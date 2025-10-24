ASCOLI PICENO – Tornano a sfidarsi dopo 39 anni Ascoli e Sambenedettese, l’attesissimo derby stadio “Del Duca” nel match in programma Domenica 26 Ottobre alle ore 14e 30 nel match valevole per l’undicesima giornata d’andata del girone B del campionato di Serie C.

Andrea Silipo in conferenza stampa del momento della squadra, reduce dal pareggio di Carpi, per poi presentare la prossima sfida di campionato con la Sambenedettese. “Col Carpi è stata la prima partita in cui siamo andati in svantaggio, ma siamo stati bravi a riprenderla. Abbiamo disputato una buona gara contro un’ottima squadra, l’importante è stata la nostra reazione. Il Carpi veniva a prenderci uomo su uomo, se avessimo fatto qualcosa in più probabilmente avremmo potuto cambiare le sorti del match. Abbiamo creato tante occasioni, ma non sempre la palla entra al primo colpo”.

L’attenzione della settimana è sul derby con la Sambenedettese, che torna dopo 39 anni: “Siamo orgogliosi di poter giocare questa partita dopo così tanti anni, per entrambe le tifoserie è una sfida molto importante, mi auguro che faremo noi la gara”.

Il Presidente Passeri sul derby ha dichiarato ‘Lo faremo, lo giocheremo e lo vinceremo’: “Sono d’accordo col Presidente, l’obiettivo è vincere tutte le partite. E’ vero che è un derby, una partita sentita, ma vale tre punti come tutte le altre. Dovremo fare un’ottima prestazione sperando che il risultato sia dalla nostra, ce la metteremo tutta. Sarà una partita tosta, l’importante è fare quello che proviamo in settimana e cercheremo di gestire la partita, poi sarà fondamentale vincere i duelli. La Samb è un’ottima squadra, è reduce dalla grande stagione dello scorso anno e dalla vittoria del campionato. Un calciatore che vorrei togliere alla Samb? Non saprei… dico Eusepi, ma solo perché lo conosco, ci ho giocato insieme”.

Il sogno di Silipo è di poter tornare al gol, che manca dal 1° dicembre 2024 a Sassari contro la Torres, quando mise a segno una doppietta : “Certo che mi manca il gol, spero arrivi presto. Sono a disposizione della squadra e del Mister, fin dal ritiro estivo ho lavorato tanto per arrivare ad avere questa condizione fisica, poi è normale che più giochi e più ti senti in fiducia e quindi le cose riescono meglio. Nella conclusione in porta qualcosa devo migliorare, cerco sempre di accentrarmi per andare al tiro. Abbiamo margini di miglioramento, a partire dal basso; in ogni partita abbiamo avuto una certa percentuale di possesso palla e questo fa già capire che siamo una squadra forte, fuori casa dovremo migliorare su qualche aspetto, soprattutto quando il campo non è perfetto”.

Un plauso alla società: “Non possiamo lamentarci di nulla, ci segue sempre, ci mette a disposizione tutto, abbiamo un centro sportivo eccezionale che credo nessuna squadra di C abbia, poi col Mister credo siano migliorati tutti, sia chi gioca con continuità sia chi gioca meno”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.