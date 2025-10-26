ASCOLI PICENO – Al termine del derby vinto dal Picchio per 1 a 0 con gol di Milanese, ecco le voci dei protagonisti del match.

Mister Palladini, tecnico della Samb: “Sconfitta immeritata. Abbiamo avuto alcune occasioni da gol clamorose, il loro portiere bravissimo, ci sta anche rischiare di prendere il secondo gol, il pareggio sarebbe stato giusto soprattutto per quello che abbiamo visto quando eravamo in dieci contro undici. La politica di far giocare gli under l’abbiamo adottata. Partita che non mi va giù abbiamo dimostrato di tenere testa. La loro qualità superiore alle nostre per classifica e calcio mercato. L’espulsione non c’era per me. Posso solo fare i complimenti alla squadra”.

Mister Tomei: “Il Derby è sempre un capitolo a parte. Gran partita noi e anche la Samb ha fatto una gran partita e in dieci per noi è stata ancora più forte, i nostri hanno staccato la spina e non va bene e la Samb meritava di pareggiare. Faccio i complimenti a loro perché hanno onorato il derby in maniera esemplare, ci sta che fosse una partita dura. Sono contentissimo e sono riusciti a portarla a casa i ragazzi e gli faccio i complimenti. Damiani è stato sostituito perché aveva qualche problemino alla coscia, volevo evitare che si facesse male. La bacchettata ai ragazzi non gliela voglio dare, ma ci deve servire da lezione. Loro in dieci erano liberi e sono andati oltre quello che un giocatore solitamente fa. Risultato bugiardo? Partita che abbiamo dominato, dopo l’espulsione loro abbiamo sofferto, ma per una questione mentale. Cozzoli e Rizzo per la prima volta una gara intera. Nicoletti? un problema al ginocchio, dobbiamo valutare se è il collaterale. Partita fallosa? si però ribadisco che entrambe le squadre sono state corrette. Vitale? Ha fatto il suo lavoro è serio e un professionista, merita questo. I tifosi si sono comportati bene ed è bellissimo avere attorno un calore del genere, faccio i complimenti, purtroppo non c’era la tifoseria avversaria. In Coppa Italia ci sarà molto turn over e sono contento di poter dare spazio a chi ha giocato meno”

