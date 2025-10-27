Per partecipare è necessario prenotarsi esclusivamente tramite messaggio al numero 3939365509, indicando nome e cognome dei partecipant

ASCOLI PICENO – Domenica 2 novembre, a partire dalle ore 15, si svolgerà l’iniziativa “La Pinacoteca civica e le sue figure femminili”. Si tratta del primo evento organizzato dalla rete associativa Unione Sportiva Acli in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. L’iniziativa è promossa da Unione Sportiva Acli provinciale APS e Ascoli Musei, con partecipazione gratuita.

Quello del 2 novembre è l’ultimo appuntamento di un ciclo di dieci eventi realizzati con il sostegno del Comune di Ascoli Piceno. Gli eventi hanno incluso visite al Museo della Ceramica, alla Pinacoteca, al Museo Licini e al Museo dell’Alto Medioevo/Forte Malatesta, registrando 367 presenze di persone di ogni età. Il ritrovo è fissato per le ore 15 in Piazza Arringo, proprio davanti al municipio. A seguire, con l’accompagnamento di una guida turistica abilitata, si svolgerà un percorso all’interno della Pinacoteca civica, dedicato alle figure femminili presenti nelle opere d’arte.

Per partecipare è necessario prenotarsi esclusivamente tramite messaggio al numero 3939365509, indicando nome e cognome dei partecipanti. Il numero massimo di partecipanti è 35. Le iscrizioni devono pervenire entro il 30 ottobre.

