ASCOLI PICENO – La storia del commercio ascolano in un albo, per tutelare e valorizzare le attività più longeve delle Cento Torri. La giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per l’istituzione dell’Albo dei negozi storici della Città di Ascoli Piceno che, oltre ad essere un riconoscimento per le attività che da almeno 40 anni insistono sul territorio, servirà anche a individuare strategie di valorizzazione attraverso pubblicità, agevolazioni e sostegni mirati.

“Sono numerose – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – le realtà ascolane che da molto tempo rappresentano la spina dorsale del commercio cittadino. Attività spesso familiari, che per generazioni si sono tramandate e continuano a fare il loro mestiere, dando vivacità all’economia e rappresentando un punto di riferimento per gli ascolani. Con questo albo vogliamo dare loro il giusto tributo e prevedere progetti che possano agevolarne il lavoro, per poter continuare la loro storia

