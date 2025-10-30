VALLE CASTELLANA – L’autunno in Abruzzo si accende di gusto e
tradizione con il ritorno di uno degli appuntamenti più amati del territorio: la Sagra della Castagna
e della Patata di Valle Castellana, giunta quest’anno alla sua 41ª edizione. Due giornate – sabato
1 e domenica 2 novembre – dedicate ai profumi della montagna, alla convivialità e ai sapori
genuini di una volta.
Il gusto della tradizione
Il menù di questa edizione è un omaggio alle antiche ricette del posto, preparato con ingredienti
locali e tanta passione: polenta fumante, gnocchi fatti a mano, ceci, spezzatino di carne
tenerissima e i dolci tipici della tradizione.
Regine indiscusse della festa saranno come sempre le caldarroste e le patate di montagna,
simboli della cucina povera ma saporita delle nostre terre.
Tra i profumi di legna e castagne, sarà possibile degustare questi ottimi piatti in un percorso
gastronomico che racconta la storia e l’anima del territorio.
Musica, mercatini e tanto divertimento
Oltre agli stand gastronomici – aperti già da sabato alle ore 11:00 – i visitatori potranno passeggiare
tra mercatini di prodotti tipici e artigianato, ascoltare musica popolare abruzzese, e lasciarsi
sorprendere da una serata disco dance che unirà giovani e famiglie in un clima di festa.
La domenica, stessi orari e un servizio in più: bus navetta gratuito dal parcheggio alla sagra, con
orario continuato, per garantire comfort e sicurezza a tutti i partecipanti.
Camminata ecologica tra i colori dell’autunno
Domenica 2 novembre, alle ore 8:00, prenderà il via anche la Camminata ecologica tra faggi e
castagni, un’escursione gratuita per ammirare il folliage autunnale che tinge di rosso, oro e ambra
i boschi di Valle Castellana.
Un’esperienza unica per chi ama la natura e vuole scoprire la magia del paesaggio montano
abruzzese in uno dei periodi più suggestivi dell’anno.
L’invito
“La nostra sagra è molto più di un evento gastronomico: è un momento di comunità, un modo per
ritrovarsi, celebrare la montagna e tramandare le nostre radici”, affermano gli organizzatori
dell’Associazione “La Valle”, con il patrocinio del Comune di Valle Castellana.
Commenta l'articolo