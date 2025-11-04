L’evento è gratuito e rivolto a tutta la popolazione, ma la prenotazione è obbligatoria tramite piattaforma Eventbrite

OFFIDA – Riprende il ciclo di incontri dedicati alla divulgazione psicologica promosso dal progetto “PsycOphis – Cultura Psicologica per tutti”, con un nuovo appuntamento aperto alla cittadinanza.

Venerdì 7 novembre, alle ore 21.00, l’Enoteca Regionale di Offida ospiterà una serata dal titolo: “Perché dovrei? La dipendenza da fumo tra prevenzione, consapevolezza e azione”.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, affronterà il tema del tabagismo da una doppia prospettiva: quella sanitaria, legata alle conseguenze fisiche del fumo, e quella psicologica, che indaga i meccanismi emotivi e comportamentali che rendono difficile smettere.

A guidare l’incontro saranno: Raffaele Trivisonne, Presidente LILT Associazione Provinciale Ascoli Piceno e la psicologa e psicoterapeuta Elena Mohwinckel.

L’incontro avrà un taglio interattivo, con momenti di confronto, stimoli di riflessione e spazio per domande dal pubblico. Obiettivo della serata: informare, sensibilizzare e fornire strumenti utili per comprendere il fenomeno della dipendenza e favorire scelte consapevoli.

L’evento è gratuito e rivolto a tutta la popolazione, ma la prenotazione è obbligatoria tramite piattaforma Eventbrite, al link: https://www.eventbrite.it/e/perche-dovrei-tickets-1897323127549?aff=oddtdtcreator

