ROTELLA – La Conferenza regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il

ripristino dei sottoservizi e della viabilità nella frazione Capradosso del comune di Rotella, nell’ambito dell’Ordinanza commissariale 137 del 2023. L’intervento, finanziato con

450.000 euro, è stato ritenuto congruo e coerente con gli obiettivi del Programma

straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma.

Il parere istruttorio dell’Ufficio Speciale Ricostruzione ha confermato la sussistenza del

nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 2016/2017. Le criticità

riscontrate, tra cui fessurazioni, cedimenti e infiltrazioni nei manti stradali, giustificano

l’intervento, che mira a restituire piena funzionalità alle infrastrutture locali.

«Con questa approvazione, il Comune di Rotella potrà procedere verso la fase esecutiva,

con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità locale, contribuendo alla

rigenerazione del tessuto urbano colpito dal sisma – conferma il commissario alla

ricostruzione, Guido Castelli -. Ringrazio per il lavoro svolto finora a tutte le componenti

coinvolte, tra cui mi preme di menzionare l’Usr e la Regione Marche guidata dal presidente

Francesco Acquaroli».

Il progetto interessa quattro aree della frazione Capradosso (il centro, contrada Icone 1 e

Icone 2 e contrada Torbidello) e prevede lavorazioni su strade in asfalto, cemento e

porfido, sistemazione di chiusini e griglie meteoriche, rifacimento di fondazioni stradali,

opere di regimentazione idraulica e ottimizzazione dei cigli marginali. È prevista anche la

sistemazione di un muro di contenimento e della relativa ringhiera.

