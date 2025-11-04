ROTELLA – La Conferenza regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il
ripristino dei sottoservizi e della viabilità nella frazione Capradosso del comune di Rotella, nell’ambito dell’Ordinanza commissariale 137 del 2023. L’intervento, finanziato con
450.000 euro, è stato ritenuto congruo e coerente con gli obiettivi del Programma
straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma.
Il parere istruttorio dell’Ufficio Speciale Ricostruzione ha confermato la sussistenza del
nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 2016/2017. Le criticità
riscontrate, tra cui fessurazioni, cedimenti e infiltrazioni nei manti stradali, giustificano
l’intervento, che mira a restituire piena funzionalità alle infrastrutture locali.
«Con questa approvazione, il Comune di Rotella potrà procedere verso la fase esecutiva,
con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità locale, contribuendo alla
rigenerazione del tessuto urbano colpito dal sisma – conferma il commissario alla
ricostruzione, Guido Castelli -. Ringrazio per il lavoro svolto finora a tutte le componenti
coinvolte, tra cui mi preme di menzionare l’Usr e la Regione Marche guidata dal presidente
Francesco Acquaroli».
Il progetto interessa quattro aree della frazione Capradosso (il centro, contrada Icone 1 e
Icone 2 e contrada Torbidello) e prevede lavorazioni su strade in asfalto, cemento e
porfido, sistemazione di chiusini e griglie meteoriche, rifacimento di fondazioni stradali,
opere di regimentazione idraulica e ottimizzazione dei cigli marginali. È prevista anche la
sistemazione di un muro di contenimento e della relativa ringhiera.
Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo