Un evento organizzato da Amministrazione Comunale e Proloco che ha visto la partecipazione di Autorità civili e militari e tanti cittadini

ROCCAFLUVIONE – Domenica, 9 novembre 2025, la comunità di Roccafluvione si è riunita in Piazza Aldo Moro presso il monumento dedicato ai caduti per la tradizionale cerimonia di commemorazione.

Un momento importante di riflessione, di ricordo e di preghiera.

È stata deposta la corona d’alloro dal Sindaco Emiliano Sciamanna che ha ricordato l’importanza del sacrificio e la riconoscenza dovuta ai militari di ogni ordine e grado che hanno combattuto per fare dell’ Italia una nazione indipendente e libera.

La deposizione è stata preceduta dalla Santa Messa celebrata dal parroco Don Rodolfo presso la Chiesa di Santo Stefano.

Un evento organizzato da Amministrazione Comunale e Proloco di Roccafluvione che ha visto la partecipazione di Autorità civili e militari e tanti cittadini. A conclusione della manifestazione sono state distribuite le tradizionali ciambelle all’anice e vino cotto.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.