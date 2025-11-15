Rappresenta un’importante opportunità per appassionati e curiosi di scoprire tesori di antiquariato e vintage

ASCOLI PICENO – Appuntamento sempre gradito.

Il 15 e 16 novembre il centro storico di Ascoli Piceno si trasformerà nuovamente in un palcoscenico di storia e cultura con il Mercatino Antiquario, che per questa edizione si estenderà in Corso Trieste dal sabato mattina e in un tratto di Piazza Arringo. Questo per fare spazio alle operazioni di allestimento del mercatino di Natale che interessano piazza Arringo.

L’evento, che si svolge nelle suggestive piazze del centro storico – Piazza del Popolo, Piazza Roma, Via del Trivio e Chiostro di San Francesco – rappresenta un’importante opportunità per appassionati e curiosi di scoprire tesori di antiquariato e vintage.

Nato nel 1991, il Mercatino Antiquario di Ascoli Piceno è diventato un punto di riferimento nazionale nel panorama dei mercati più significativi del settore. Questa edizione, particolarmente attesa, si distingue per la ricchezza e la varietà delle proposte, con un’attenzione particolare al vintage, che ha trovato spazio tra i banchi del mercatino, sia nell’arredamento che nell’abbigliamento, rispondendo così ai gusti delle nuove generazioni.

Il mercatino in piazza del Popolo, Corso Trieste e in Piazza Arringo avrà un’apertura anticipata, iniziando già dal sabato mattina, per offrire ai visitatori la possibilità di immergersi in un’atmosfera unica e affascinante sin dalle prime ore del giorno. Invece Piazza Roma, Via del Trivio e Chiostro di San Francesco accoglieranno i visitatori sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 9 alle 19.L’evento è un’occasione imperdibile per scoprire oggetti d’epoca, opere d’arte e pezzi unici che raccontano storie passate, ma è anche un’importante vetrina per i nuovi trend del mercato vintage, in continua espansione.

Negli ultimi anni, gli acquisti di articoli vintage sono aumentati notevolmente: secondo una ricerca di mercato, il settore del vintage ha visto una crescita del 21% nel 2023, con previsioni che indicano un ulteriore aumento del 28% entro il 2025. Questo trend è guidato dalla crescente domanda delle nuove generazioni, che cercano prodotti sostenibili e unici, in contrasto con la produzione di massa.

