ASCOLI PICENO – Pari e patta.
Nel pomeriggio di domenica 16 novembre l’Atletico Ascoli ha pareggiato 0-0 allo stadio “Del Duca” contro il Giulianova, match valido per il girone F di serie D.
Una partita equilibrata dove però sono mancate le segnature. Annullato un goal ai bianconeri per fuorigioco di Forgione.
Un punto che serve per muovere la classifica di entrambe le squadre.
Di seguito il tabellino completo
ATLETICO ASCOLI: Di Giorgio, Nonni, Forgione (27′ st Sbrissa), Coppola (30′ st Muro), Maio (27′ st Minicucci), Vecchierello, Sardo, Didio (16′ st Belloni), D’Alessandro, Bucco, Mazzarani. A disposizione: Galbiati, Feltrin, Minicucci, Sbrissa, Camilloni, Muro, Antoniazzi, Carbone. Allenatore: Simone Seccardini.
GIULIANOVA: Negro, Esposito, Morri, Scimia, Martiniello (41′ st Cisse), Odianose, Scarsella, Agostini (22′ st Mbaye), Vuillermoz, Crosariol (9′ st Bolondi), Petrosa. A disposizione: Vandelli, Pesoli, Giglio, De Silvestro, Gallo, Fiaschi.
NOTE. Calci d’angolo: 3-5. Ammoniti: Esposito (G), Bucco (A), Pertosa (G), Odianose (G), Mazzarani (A). Recupero: 0′ pt; 4′ st
