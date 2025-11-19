Presenta il volume il curatore del volume Beppe Finessi e ne discute con Maddalena Dalla Mura, professoressa associata all’Università Iuav di Venezia, Piero Sabatini, designer – direttore creativo e delegato territoriale ADI

ASCOLI PICENO – Iniziative culturali.

La Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ dell’Università di Camerino è felice di promuovere il secondo incontro della seconda stagione di Editoria & Progetto, mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 18, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. L’appuntamento sarà dedicato al disegno industriale con la presentazione del volume curato da Beppe Finessi Compasso d’Oro ADI Design Museum. Collezione storica. (Treccani, 2025).

Presenta il volume il curatore del volume Beppe Finessi e ne discute con Maddalena Dalla Mura, professoressa associata all’Università Iuav di Venezia, Piero Sabatini, designer – direttore creativo e delegato territoriale ADI per le regioni Marche – Abruzzo – Molise, Carlo Vinti, professore associato della Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ dell’Università di Camerino.

