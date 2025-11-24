SPINETOLI – Sabato 29 Novembre, dalle ore 9 alle ore 11, si svolgerà un evento multidisciplinare di yoga e taijiquan/qigong riservato a persona di ogni età presso Danzarte in via 8 Marzo a Pagliare del Tronto.

L’iniziativa viene realizzata dalla Cooperativa DLM grazie ad un contributo della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni e da Komen Italia Ets.

Ci sarà l’opportunità di praticare gratuitamente lo yoga (dalle 9 alle 10 con l’insegnante Eugenia Brega e il taijiquan/qigong (dalle 10 alle 11 con il maestro Raffaele Tassone).

L’evento rientra in una serie di laboratori gratuiti di attività fisica per promuovere stile di vita corretti nella popolazione, al fine di riuscire ad avere un buono statuto di salute ed un benessere generale.

Lo yoga ha una azione tonificante per il corpo, lo rende più elastico e forte. Lo yoga inoltre migliora la respirazione e proprio con la respirazione profonda e diaframmatica possono arrivare serenità e calma, è il modo migliore per purificarsi e far convergere tutte le proprie energie.

Praticare in maniera costante il taijiquan/qigong porta ad uno stato mentale più equilibrato, migliora la forma fisica, l’agilità e l’equilibrio.

Per partecipare occorre prenotare in quanto le attività sono a numero chiuso. Per lo yoga occorre portare un tappetino o un asciugamano.

Informazioni e prenotazioni, tramite messaggio, al numero 3495711408.

