ASCOLI PICENO – Il Teatro Ventidio Basso si prepara ad accendere i riflettori su uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Si tratta di “Big Comedy Ring Show – 2° Round”, lo spettacolo che unisce i protagonisti più amati di Zelig e Colorado in una sfida all’ultima risata. Un format unico, energico e travolgente, in cui l’unico vero vincitore è il pubblico, chiamato a decretare – a colpi di applausi – chi meriterà la corona del campione della comicità. Il tutto, tra l’altro, dopo lo strepitoso successo riscosso lo scorso anno dal primo appuntamento. Lo spettacolo è in programma il 24 gennaio, dalle 21.

Dopo settimane di attesa, il cast è ufficialmente completo e promette un’esplosione di talento e divertimento. A guidare la squadra salirà sul palco Beppe Braida, mattatore e conduttore della serata, affiancato da un parterre di comici ormai entrati nel cuore degli spettatori italiani: Gianluca Impastato, Gigi Rock, Paolo Casiraghi, Giampiero Perone, Bruce Ketta, Rocco Ciarmoli, Mauro Villata e il duo Senso D’Oppio. Ognuno porterà in scena i propri personaggi più iconici, alternando improvvisazione, stand-up e sketch irresistibili.

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, il palco del teatro sarà trasformato in un vero e proprio ring della comicità, con un allestimento speciale che ricreerà l’atmosfera di un match spettacolare, dove però a colpire non saranno i pugni, ma le battute.

I biglietti sono già disponibili presso la biglietteria del Teatro Ventidio Basso in Piazza del Popolo, online e in tutti i punti vendita Vivaticket. Per informazioni: [email protected] oppure è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 329/9481073.

L’evento è organizzato da Follow Me Events in collaborazione con Pro Loco Picena e con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.

Uno spettacolo imperdibile, pronto a mettere KO la noia e regalare al pubblico una serata di grande comicità.

