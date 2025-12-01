ASCOLI PICENO – La Sezione AIA di Ascoli Piceno è lieta di annunciare che nella giornata di ieri 15 nuovi giovani arbitri hanno brillantemente superato l’esame di abilitazione alla presenza del componente del CRA Marche Stefano Morganti, entrando ufficialmente a far parte della grande famiglia arbitrale ascolana.

I nuovi associati sono: Cameli Andrea, Corradetti Francesco, Fioravanti Alessio, Gagliardi Guido, Hamdi Karim Riccardo, Lelli Alessandro, Leoni Asia, Loreti Lorenzo, Morganti Matteo, Orlandi Vittorio, Palmisano Mattia, Pettine Raul, Pompocci Luca, Tazza Lorenzo, Vitagliani Cristian.

Il Presidente della Sezione AIA di Ascoli Piceno, Massimiliano Bachetti, ha espresso grande soddisfazione per questo importante traguardo:

«Accogliere quindici nuovi arbitri è motivo di enorme orgoglio per tutta la nostra Sezione. Questi ragazzi hanno dimostrato impegno, passione e serietà durante il percorso formativo, e sono certo che sapranno dare un contributo prezioso ai nostri campionati. Essere arbitro significa crescere non solo sportivamente, ma anche come persone: a loro auguro un cammino ricco di entusiasmo, soddisfazioni e senso di appartenenza. La Sezione sarà sempre al loro fianco, pronta a sostenerli in ogni passo».

Con l’ingresso dei nuovi fischietti, la Sezione di Ascoli Piceno conferma il proprio ruolo centrale nella formazione arbitrale del territorio, continuando a investire sui giovani e sulla divulgazione dei valori di rispetto, disciplina e responsabilità che da sempre contraddistinguono l’AIA.

