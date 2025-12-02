APPIGNANO DEL TRONTO – Domenica 7 Dicembre ad Appignano del Tronto si svolgerà una nuova camminata naturalistica.

L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con U.S. Acli provinciale Aps e con il sostegno della Regione Marche, nell’ambito del bando “Iniziative per il benessere e la qualità della vita” annualità 2025.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 9,30 in Piazza Umberto I e da lì si partirà per un percorso di circa sette chilometri della durata di tre ore e mezza circa, escluse le soste.

La lunghezza del percorso è di circa 7 chilometri con un dislivello di 210 metri circa. Si tratta di un percorso escursionistico.

I promotori sottolineano come l’iniziativa sia pensata per vivere una giornata all’insegna della natura con possibilità di osservare i suggestivi calanchi grigio azzurri.

Previsto anche un “Picnic a kilometro zero” presso l’azienda agricola “Conca d’Oro”.

La camminata fa seguito alle altre due che si sono svolte nelle scorse settimane e che hanno visto una ampia partecipazione di persone di ogni età.

“L’iniziativa che abbiamo messo in campo – dice il sindaco di Appignano Sara Moreschini – ha avuto come obiettivo quello di mettere insieme, attività fisica, bellezze culturali e paesaggistiche e prodotti agricoli e artigianato locale; tutto ciò che meglio nutre mente e corpo. Sono state delle giornate davvero piacevoli e proficue. Ringrazio il Consigliere Antonini che ha promosso questo tipo di progettazione sui temi del benessere e di conseguenza la Regione Marche che ha finanziato il nostro progetto, e tutta l’organizzazione di U.S. Acli che insieme a noi lo ha messo in campo facendo risultare sold out tutte le inziative”.

La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotarsi inviando un messaggio al numero 3939365509 con nome e cognome, tenendo presente che il numero massimo di iscritti è quaranta. Si consiglia un abbigliamento da trekking con scarpe adeguate, pantaloni comodi lunghi, giacca, felpa e k-way, oltre a portare acqua e uno snack. L’escursione sarà guidata da guide ambientali escursionistiche coordinate da Leonardo Perrone.

