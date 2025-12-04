CASTIGNANO – Il centro storico di Castignano è pronto a vestirsi a festa. Sabato 6 e domenica 7 dicembre

2025 le vie del borgo torneranno a riempirsi di luci, sapori e atmosfere incantate con

l’edizione 2025 di “Natale al Borgo”, organizzata dalla Pro Loco di Castignano, che ogni anno

richiama famiglie, curiosi e appassionati della tradizione.

Fin dal pomeriggio di sabato, dalle 14:00, Castignano si animerà con i mercatini natalizi, un

percorso tra artigianato, idee regalo e prodotti tipici, accompagnati dall’immancabile street

food, che inebrierà le strade del borgo.

Il pomeriggio proseguirà con iniziative dedicate ai più piccoli: alle 16:30, alle Grotte, locale

coperto e riscaldato, i bambini saranno accolti da letture animate e da un laboratorio

creativo a cura dell’AVIS di Castignano e dell’Associazione Rinascita.

Per gli amanti della cultura, nella sala consiliare verrà presentato il libro “Vittore Crivelli e i

castelli marittimi delle basse Marche” di Nicolas Amici.

E quando scende la sera, il borgo si trasforma: musica, luci e l’Aperitivo sotto l’albero danno

il via a una serata in compagnia con il ritmo di Cimi Dj.

Domenica il clima di festa continua fin dal mattino con la riapertura dei mercatini e dello

street food. Alle Grotte sarà possibile pranzare su prenotazione con un ricco menù a soli

€20, mentre nel pomeriggio l’atmosfera diventa ancora più magica: arrivano gli Elfi, pronti a

raccogliere le letterine dei bambini, seguiti dalla musica degli zampognari, gli “Scozzesi” di

Offida, che accompagneranno i visitatori lungo le vie del centro storico.

A chiudere la giornata, un classico che unisce tutti: la Tombolata Natalizia, un momento

conviviale che porta allegria e tradizione.

In attesa del grande weekend, venerdì 5 dicembre alle 19:30, presso la Chiesa di Santa

Maria della Valle, verrà inaugurato il Presepe, un appuntamento speciale che dà

ufficialmente il via al periodo natalizio castignanese.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.