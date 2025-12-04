OFFIDA – Prima la fiaba in teatro per scaldare il cuore poi le luminarie in Piazza per accendere lo stupore. Un 8 dicembre in famiglia a Offida.

Se la giornata dell’Immacolata spesso è sinonimo di casa, albero da fare, pranzo lungo e “poi vediamo”. La Città del Sorriso per quest’anno propone un modo semplicissimo per trasformarlo in una nuova tradizione pomeridiana di famiglia: portare i bambini a teatro, nel mondo delle fiabe di Gianni Rodari, e poi uscire in Piazza del Popolo per lasciarsi sorprendere dalle luci di Natale.

Al Serpente Aureo, uno di quei posti che già da soli sembrano una favola, alle 17:15 la Fondazione Aida, che da 40 anni lavora per spettacoli teatrali per bambini, porterà in scena “La Freccia Azzurra”, una storia natalizia moderna, piena di tenerezza e coraggio, dove i giocattoli non stanno al loro posto. (Ingresso gratuito).

La magia comincia nella notte molto attesa dai bambini italiani: quella dell’Epifania. Tutti aspettano la Befana, ma Francesco rischia di rimanere senza regalo, il trenino chiamato “La Freccia Azzurra”, la sua famiglia non può permetterselo. E allora succede l’imprevisto più bello: i giocattoli, guidati decidono di ribellarsi alla vecchietta e partire da soli, per arrivare direttamente da lui.

È Gianni Rodari, leggero e profondissimo, capace di far ridere e, nello stesso tempo, di parlare di cose importanti in modo comprensibile anche ai più piccoli, solidarietà, desideri, giustizia, gentilezza. Una storia che accende gli occhi dei bambini e, sottotraccia, ricorda agli adulti perché certe feste hanno senso.

L’adattamento teatrale e la regia sono di Catia Pongiluppo, in scena Rossella Terragnoli e Annachiara Zanoli, con scenografie e oggetti di scena di Marlene Roncolato.

Finito lo spettacolo, non serve prendere l’auto o cambiare programma: basta uscire dal Serpente Aureo e, Piazza del Popolo, si accenderà il Natale di Offida con l’albero (alle 19:00), le luminarie e lo spettacolo del video mapping “Luci su Offida”, proiettato più volte la sera (alle 17:30, 18:30, 19:30 e 22:30).

Spettacolo a ingresso gratuito. Prenotazione consigliata presso Monja Malavolta, Corso Serpente Aureo o al numero 333 4358929.

Lo spettacolo “La freccia azzurra” inaugura la seconda edizione del Festival Il Colibrì, un’iniziativa promossa dall’ente capofila Unione Montana del Tronto e Valfluvione e sostenuti dalla Regione Marche con Fondi POC Marche 2014-2020, nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) “Ascoli Piceno.”

Seguiranno i seguenti spettacoli:

14 dicembre, Il folletto mangiasogni (Fratelli di Taglia);

28 dicembre, 1,2,3… Stella! (Teatro Verde);

11 gennaio, Sconcerto d’Amore (Compagnia Nando e Maila).

