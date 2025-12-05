Trattandosi di piante vere, complete di punta e radici, è stata consegnata alle docenti anche una guida dettagliata per la loro conservazione e manutenzione

ASCOLI PICENO – In vista delle prossime festività natalizie, le società Ecoinnova e Ascoli Servizi Comunali, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, hanno donato un albero di Natale a tutte le scuole della città.



L’iniziativa coinvolge gli asili nido, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado. Trattandosi di piante vere, complete di punta e radici, è stata consegnata alle docenti anche una guida dettagliata per la loro conservazione e manutenzione.

Novità di quest’anno: ogni istituto ha la possibilità di scegliere se piantumare subito il proprio albero nel giardino scolastico, in modo tale da arricchire l’atmosfera natalizia durante tutto il periodo delle feste. Bambini e ragazzi potranno partecipare attivamente all’addobbo degli alberi, trasformando il momento della decorazione in un’occasione di condivisione, creatività e responsabilità.

Il gesto di prendersi cura degli alberi diventa inoltre un modo per contribuire, in maniera semplice ma significativa, alla tutela e alla crescita del patrimonio verde della città.

L’iniziativa non solo arricchisce le scuole durante il periodo natalizio, ma lascia anche una traccia concreta per il futuro, favorendo nei più giovani una maggiore consapevolezza verso i temi dell’ambiente, del rispetto della natura e della sostenibilità.

Hanno già aderito: l’infanzia di Marino del Tronto e Poggio di Bretta, la primaria di Marino del Tronto, l’infanzia e la primaria di Villa Sant’Antonio e l’Isc Borgo Solestà e “Don Giussani”.

“Questa iniziativa unisce il valore della tradizione natalizia a quello della tutela dell’ambiente – ha dichiarato il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti – Donare un albero alle nostre scuole significa investire sui più piccoli, educandoli al rispetto della natura e al senso di responsabilità verso il futuro della nostra città. Ringrazio Ecoinnova e Ascoli Servizi Comunali per questa preziosa sinergia: doniamo un albero agli studenti e promuoviamo una cultura sempre più attenta e sostenibile”.

“La scuola è il luogo in cui si costruisce la consapevolezza dei cittadini di domani – ha sottolineato l’assessore alla pubblica istruzione, Donatella Ferretti – Attraverso un gesto semplice come la cura di un albero, bambini e ragazzi imparano valori fondamentali come il rispetto, l’impegno e l’attenzione per l’ambiente. Questa iniziativa rappresenta una vera opportunità educativa che arricchisce il percorso formativo degli studenti”.

“Donare un albero significa offrire ai nostri bambini un’occasione concreta per avvicinarsi alla natura, comprenderne il valore e imparare quanto sia importante prendersene cura ogni giorno”, ha affermato l’assessore all’ambiente, Attilio Lattanzi.

“Gli alberi salvano l’uomo e custodiscono il nostro futuro per questo devono essere protetti e preservati” ha detto Francesco De Angelis, amministratore della società Ecoinnova –

“La donazione dell’albero è un gesto pensato non solo come addobbo, ma come simbolo di condivisione e comunità” ha dichiarato Andrea Zambrini, Presidente di Ascoli Servizi Comunali Srl.

“Abbiamo deciso di piantumare gli alberelli nei cortili delle scuole per trasformare così una tradizione consolidata ed esclusiva del periodo natalizio in un’opportunità didattica reale, concreta e duratura nel tempo – ha spiegato Francesca Camaiani, dirigente scolastico ISC Don Giussani – Monticelli – promuovendo così il rispetto della natura e dell’ambiente e l’educazione, valori in cui l’Istituto che dirigo crede costantemente. Ringrazio il sindaco Marco Fioravanti per la donazione e lo invito a visitare i piccoli pini nei nostri giardini che saranno addobbati e di cui avremo cura negli anni a venire e ad ogni Natale”.

ELENCO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI:

ISC Luciani – SS. Filippo e Giacomo

-Infanzia Tofare via Sassari

-Primaria Tofare via Cagliari

-Primaria “Don G.Bosco” Via Kennedy

-Infanzia “San Marcello” via Sardegna

-Primaria Via Speranza

-Secondaria di primo grado “L. Luciani”

ISC Don Giussani

– Infanzia Monticelli via degli Iris

– Primaria Monticelli Via degli Iris

– Media Monticelli Via degli Iris

– Infanzia Marino del Tronto Nucleo Ind.le

– Primaria Marino via dei Peschi

– Infanzia Poggio di Bretta

ISC Ascoli Centro

-Infanzia Malaspina Banca D’Italia

– Primaria Malaspina Banca D’Italia – Infanzia S. Agostino via delle Torri – Primaria S. Agostino via delle Torri – Infanzia S. Domenico Trasf. Alla Malaspina (Banca D’Italia) – Primaria S. Domenico Trasf. Alla Malaspina (Banca D’Italia) – Infanzia frazione S. Gaetano

– Primaria Falcone e Borsellino (Borgo Chiaro) (S. Agostino)

– Media D’Azeglio

ISC Borgo Solestà – Cantalamessa Via S.Serafino da Montegranaro

– Infanzia “C.Collodi” via Rossini

– Infanzia Venagrande

– Infanzia “A. Latini” Mozzano

– Primaria “G.Rodari” via S.Serafino da Montegranaro

– Media Cantalamessa Plesso della Ceci

– Media Ceci

ISC FALCONE E BORSELLINO

– Infanzia Villa S. Antonio via Monte Catria

– Primaria Villa S. Antonio

ASILI NIDO

– Asilo Nido “Lo Scoiattolo” Via delle Verbene

– Asilo Nido “Lo Scarabocchio” Via Buonarroti

– Asilo Nido “Zerotre” Via Enna.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.