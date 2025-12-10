ANCONA- Oggi presso la sede di Ancona della CCIAA delle Marche il Presidente Gino Sabatini e il Segretario Generale Deborah Giraldi hanno incontrato il Prof. Gian Luca Gregori, Presidente della Fondazione Universitaria per lo sviluppo imprenditoriale.

Il Segretario Generale, appena insediato, ha subito evidenziato come la preziosa e proficua collaborazione già avviata con le Università marchigiane sia centrale per sostenere lo sviluppo delle imprese e dell’imprenditorialità locale.

Numerosi i progetti per l’anno 2026 che la Giunta camerale avvierà al fine di supportare e favorire l’economia marchigiana, stimolare l’innovazione e accrescere l’attrattività delle Marche.

