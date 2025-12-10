ASCOLI PICENO – Iniziativa sociale e culturale.
Si è svolta questa mattina, 10 dicembre, alla Bottega del Terzo Settore ad Ascoli, la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo “Emozioni in musica”, ideato dal dottor Amedeo Pancotti, oncologo, basato sul suo libro autobiografico “Storia di un medico”, che si svolgerà all’auditorium Neroni venerdì 12 dicembre alle ore 21.
Hanno partecipato l’assessore Donatella Ferretti, il dottor Pancotti, l’attore Marco Barioglio e Giuseppina di Giacinto, organizzatrice dello spettacolo.
Di seguito la locandina con tutte le info
