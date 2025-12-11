Finanziati attraverso il Fondo Complementare al Pnrr nell’ambito della Sub-misura A3.1 “Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi”

MONTEGALLO – Proseguono gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici nelle frazioni di Uscerno,

Migliarelli, Piano e Abetito, nel comune di Montegallo, finanziati attraverso il Fondo

Complementare al Pnrr nell’ambito della Sub-misura A3.1 “Città e paesi sicuri, sostenibili

e connessi”.

«Le frazioni rappresentano un patrimonio inestimabile per tutto il cratere colpito dal

terremoto, che va preservato e rilanciato in ogni sua componente – spiega il commissario

alla ricostruzione, Guido Castelli -. La strada intrapresa è quella giusta, e quanto sta

accadendo ce lo conferma. Ringrazio la sinergia proficua tra i Comuni, l’Ufficio Speciale

Ricostruzione e la Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli».

«Esprimo grande soddisfazione per l’avanzamento degli interventi di rigenerazione urbana

nelle frazioni di Uscerno, Migliarelli, Piano e Abetito, che sono ormai in fase di ultimazione.

Questi lavori, resi possibili dal Fondo Complementare al Pnrr, sono centrali nella strategia

della nostra amministrazione: la ricostruzione post-Sisma 2016 e la rigenerazione completa

di tutte le 23 frazioni del nostro comune. L’obiettivo è chiaro: rilanciare il nostro territorio

da un punto di vista turistico e socio-economico, restituendo ai cittadini luoghi sicuri e

pienamente vissuti. Per questo, desidero ringraziare il Commissario Straordinario alla

Ricostruzione, Guido Castelli, l’Ufficio Speciale Ricostruzione e il Presidente della Regione

Marche, Francesco Acquaroli, per la sinergia proficua e costante, finalizzata proprio a

concretizzare quel rilancio socio-economico che l’amministrazione si è prefissata» ha

dichiarato il sindaco Sante Capanna.

Il primo progetto, dal valore complessivo di 230.000 euro ha recentemente ottenuto il

trasferimento del secondo acconto di 60.000 euro, pari al 30% del contributo, da parte

dell’Usr.

A Migliarelli è prevista la riqualificazione della piazza adibita a parcheggio e del parco

sottostante. Le due aree, oggi separate, saranno collegate da una rampa con sedute

integrate e da un marciapiede lungo la strada provinciale. Il parcheggio sarà riorganizzato

con posti auto, mentre il parco vedrà nuove pavimentazioni in arenaria, sedute e tavolo in

legno, predisposizione per una fontana e la piantumazione di due Acer Platanoides al posto

degli abeti rimossi. Saranno inoltre rifatti la ringhiera e il muro di contenimento.

A Piano si interverrà sul tratto che conduce all’area verde, con la posa di una

pavimentazione in porfido a coda di pavone e l’installazione di una recinzione in rete

plastificata su cordolo in calcestruzzo. Ad Abetito, invece, la recinzione esistente sarà

sostituita da una nuova struttura in acciaio, previo risanamento della base in cemento

armato. Gli interventi puntano a migliorare accessibilità, sicurezza e qualità estetica degli

spazi, con soluzioni sostenibili e a bassa manutenzione.

Infine Uscerno, per cui è in essere un altro progetto da 550.000 euro (l’Usr ha appena

liquidato un secondo acconto da 165.000 euro): i lavori in corso stanno riguardando Piazza

della Noce, con l’obiettivo di renderlo uno spazio urbano sicuro e accessibile, con

gradonate e muri in pietra, nuova pavimentazione, illuminazione, fontana, pensilina bus,

parcheggio e predisposizione ricarica elettrica.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.