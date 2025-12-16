Per partecipare gratuitamente è necessario prenotarsi inviando un messaggio al numero 3939365509, indicando nome e cognome. È previsto un massimo di 70 partecipanti

ASCOLI PICENO – Sabato 20 dicembre, dalle ore 14:45 alle 18 circa, si svolgerà ad Ascoli Piceno un evento culturale gratuito promosso da Unione Sportiva Acli Marche: “I presepi nelle chiese ascolane”.

L’iniziativa rientra nel progetto “SSC – Social smart city” del Comune di Ascoli Piceno (capofila dell’Ambito Territoriale Sociale XXII), nato grazie al bando “Educare in comune” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia. Coordinato dalle Acli provinciali, il progetto mira a creare una rete di enti del terzo settore e di comuni impegnati a costruire un sistema di welfare sussidiario, capace di valorizzare i servizi esistenti e attivarne di nuovi per il benessere della comunità.

Il percorso partirà dalla Porta Romana di Viale Treviri e prevede una camminata con guida turistica attraverso alcuni luoghi e chiese della città che custodiscono presepi artistici. I presepi nelle chiese non sono solo espressioni di fede, ma anche opere di grande valore artistico, realizzate con cura e creatività da artigiani e artisti locali.

Visitare questi presepi significa anche scoprire il patrimonio storico e architettonico della città, entrando in contatto con chiese e luoghi meno conosciuti ma ricchi di fascino. Inoltre, la camminata guidata rappresenta un’esperienza condivisa che favorisce la socialità e la partecipazione, in linea con lo spirito del progetto “Social smart city”.

Per partecipare gratuitamente è necessario prenotarsi inviando un messaggio al numero 3939365509, indicando nome e cognome. È previsto un massimo di 70 partecipanti.

