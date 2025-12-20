ASCOLI PICENO – Alla vigilia della sfida contro il Teramo, seconda forza del campionato e unica squadra ancora imbattuta, mister Simone Seccardini analizza il momento dell’Atletico Ascoli dopo la vittoria contro la Sammaurese e guarda con fiducia al prestigioso impegno dello stadio Bonolis, che chiuderà il girone d’andata, in programma domenica 21 dicembre e valevole per il girone F di serie D.

Ecco le dichiarazioni dell’allenatore riportate dal portale del Club ascolano: “In passato abbiamo sofferto molto questo tipo di partite come con la Sammaurese, sulla carta potevano sembrare semplici, ma in campo si rivelavano sempre insidiose. Proprio per questo il valore di questa vittoria è ancora più significativo. Siamo stati bravi a indirizzare la gara nel modo giusto già nel primo tempo e, nella ripresa, a gestire con equilibrio fino al 2-1. In quel momento la squadra ha mostrato maturità, chiudendo la partita e portando a casa tre punti fondamentali. Questa vittoria ci dà continuità e ci permette di raggiungere quota 26 punti, gli stessi dello scorso campionato al termine del girone d’andata. È un segnale di crescita importante. Ora l’obiettivo, a Teramo, sarà quello di alzare ulteriormente il livello. Affrontiamo una squadra di grande valore, con qualità individuali importanti e un’ottima organizzazione collettiva. Essere imbattuti dopo 16 giornate non è casuale, ma il risultato di un lavoro serio e continuo, oltre a una forte sinergia tra società, staff e squadra. Per l’Atletico Ascoli giocare allo stadio Bonolis è sempre un privilegio. Sarebbe bello uscirne con un risultato positivo, che ci permetterebbe di chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi. Mi aspetto una gara intensa, con ritmo e qualità. In partite di questo livello gli episodi fanno la differenza: dovremo essere attenti a non concederne e bravi a sfruttare quelli che si presenteranno. Il bilancio sul girone d’andata è complessivamente positivo, anche se l’inizio non è stato semplice. Nelle prime cinque giornate abbiamo raccolto meno di quanto meritato per quanto espresso in campo, e questo ci ha penalizzati. La reazione però è stata importante: nelle ultime undici partite abbiamo perso una sola volta, segno che la squadra ha trovato continuità, equilibrio e maggiore consapevolezza. È giusto riconoscere il percorso di Teramo e Ostia Mare, così come quello di Ancona e L’Aquila. Da parte nostra dobbiamo chiudere bene questo girone d’andata e poi tuffarci subito nel ritorno, con l’obiettivo di provare ad agganciare una posizione in zona play-off”.

