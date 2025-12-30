Nel corso dell’anno, la massima assise cittadina ha assistito a delle modifiche nella propria composizione, sia nella maggioranza che nell’opposizione

ASCOLI PICENO – “Si chiude con un bilancio decisamente positivo il 2025 del Consiglio comunale di Ascoli Piceno, che in questi ultimi 12 mesi ha portato avanti un’intensa attività consiliare e amministrativa al servizio della comunità ascolana”.

Così in una nota stampa l’Arengo: “Lo confermano i numeri registrati nelle 17 assemblee tenute in Sala della Ragione, dove nel corso del 2025 sono state approvate 127 delibere, frutto di un impegno condiviso nel compiere scelte ragionate e significative per Ascoli in ottica presente e futura”.

Nel corso dell’anno, la massima assise cittadina ha assistito a delle modifiche nella propria composizione, sia nella maggioranza che nell’opposizione. Nel primo caso, gli avvicendamenti sono stati due, entrambi nelle file di Fratelli d’Italia: Etta Cesari ha sostituito la dimissionaria Daniela Massi, mentre l’elezione di Francesca Pantaloni in Regione ha lasciato spazio a Vincenzo Mancini. Tra i banchi del Pd, invece, il dimissionario Francesco Ameli è stato sostituito da Tatiana Traini.

Dall’Arengo affermano: “Tra le deliberazioni più importanti approvate nel corso del 2025 spiccano il Piano di Protezione Civile comunale, il nuovo regolamento per la disciplina delle modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi e quello relativo alle sponsorizzazioni in favore del Comune. Al tempo stesso, il Consiglio ha riservato grande attenzioni a temi centrali come la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, le politiche sociali e le strategie di rilancio economico”.

“Il 2025 è stato un anno di grande impegno e di risultati importanti per la nostra città, grazie alla collaborazione e al senso di responsabilità di tutti i componenti del Consiglio comunale. – dichiara il Sindaco Marco Fioravanti – Sono orgoglioso dell’attività svolta dai consiglieri comunali, che hanno lavorato con dedizione e professionalità per affrontare le sfide più importanti per Ascoli. Ringrazio il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Bono, per la sua guida e il suo impegno costante. Questa Amministrazione, ha dimostrato di essere unita e determinata a lavorare per il bene della comunità. Sono convinto che insieme potremo continuare a costruire un futuro migliore per Ascoli”.

“Dietro ogni delibera e ogni seduta c’è un lavoro costante e profondo, basato sull’ascolto del territorio e dei bisogni reali delle persone – continua il presidente del Consiglio comunale di Ascoli Piceno Alessandro Bono – In questi mesi abbiamo puntato con forza sul coinvolgimento attivo dei cittadini, convinti che la politica più efficace sia quella che nasce da un sano confronto.

Anche nelle diversità di vedute, abbiamo sempre cercato una sintesi costruttiva, mettendo il bene comune davanti agli interessi di parte, e per questo ringrazio tutti i componenti del Consiglio. Il mio ringraziamento va anche al sindaco Marco Fioravanti, alla giunta comunale, al personale degli uffici, e a tutte le forze politiche e civiche rappresentate in Consiglio per il lavoro svolto con grande senso di responsabilità. L’obiettivo in vista del 2026 è continuare a promuovere e accogliere proposte in grado di tracciare nuove prospettive per Ascoli, favorendo una partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica della nostra città”.

