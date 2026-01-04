Il momento clou della mattinata è previsto a partire dalle ore 11:30, quando tutti i presenti resteranno con il naso all’insù per assistere alla spettacolare discesa acrobatica delle simpatiche vecchine dal Palazzo dei Capitani

ASCOLI PICENO – Tutto pronto per il gran finale delle festività natalizie nel cuore della città. Martedì 6 gennaio, Piazza del Popolo tornerà ad animarsi per l’attesissimo evento “Arriva la Befana”, un appuntamento che promette di regalare emozioni a migliaia di persone.

Il momento clou della mattinata è previsto a partire dalle ore 11:30, quando tutti i presenti resteranno con il naso all’insù per assistere alla spettacolare discesa acrobatica delle simpatiche vecchine dal Palazzo dei Capitani. Come da tradizione, la chiusura delle festività ad Ascoli è affidata a questa suggestiva esibizione, capace di richiamare ogni anno una folla immensa di bambini, genitori e nonni.

Ad attendere le Befane a terra ci saranno tantissimi bambini, pronti a ricevere i tradizionali dolcetti che verranno distribuiti subito dopo l’atterraggio. Sarà un’occasione per celebrare insieme l’ultimo giorno di festa in un’atmosfera di gioia e condivisione nel salotto buono della città.

L’iniziativa è organizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Ascoli Piceno, Conad (Via Mari), Produzioni Massimo di Francesco e Ascoli on Ice.

