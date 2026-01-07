ASCOLI PICENO – Sabato 10 gennaio, con partenza alle 14,45 in Piazza Arringo davanti al municipio di Ascoli Piceno, è in programma l’attraversamento di un percorso dedicato all’arte e al benessere.
L’iniziativa, coordinata da una guida turistica abilitata, è organizzata da Unione Sportiva Ali Marche nell’ambito della manifestazione promossa dal Comune di Ascoli Piceno “Fine settimana del Benessere”.
Nel corso del pomeriggio sono previste una visita guidata alla Pinacoteca civica di Piazza Arringo e ad alcuni punti della città.
Alla realizzazione dell’evento hanno collaborato Ascoli Musei, Apicoltura Case da Sole (con una degustazione di mieli locali), Laboratorio alimentare naturale e Azienda sanitaria territoriale – Ascoli Piceno.
La partecipazione è gratuita ma occorre prenotare attraverso un messaggio al numero 3939365509 entro l’8 gennaio indicando il proprio nome e cognome.
E’ previsto un tetto massimo di 30 partecipanti.
