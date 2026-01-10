COLLI DEL TRONTO – L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento
di adeguamento sismico e riorganizzazione funzionale della sede operativa della
Protezione civile e degli uffici comunali di Colli del Tronto, per un contributo
complessivo pari a 626.599 euro.
Il progetto punta a garantire la piena sicurezza sismica dell’edificio situato in via degli Studi,
danneggiato dal terremoto del 2016/2017, e a trasformarlo in una struttura moderna e
funzionale, destinata ad associazioni locali, servizi alla popolazione, Polizia locale e
Protezione civile.
“Con questa approvazione prende forma un intervento atteso dal Comune e dal sistema
locale di protezione civile – spiega il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli -. La
nuova sede offrirà spazi più sicuri, moderni ed efficienti per le attività istituzionali e per la
gestione delle emergenze, rafforzando la capacità operativa del territorio in caso di eventi
critici. Ringrazio il contributo puntuale del Comune, Usr e della Regione guidata dal
presidente Acquaroli”.
“Si tratta di un progetto di grande rilevanza per il nostro territorio: una sede strategica per
la Protezione civile comunale, ma anche un punto di riferimento per le numerose
associazioni del nostro Comune. Desidero ringraziare il Commissario Castelli per
l’attenzione riservata a questo intervento. Il decreto è stato ricevuto nel mese di dicembre
e ci siamo immediatamente attivati; già nel corso di questo mese prevediamo di procedere
con l’affidamento dei lavori “ dichiara il sindaco Luca Morganti.
L’edificio sarà consolidato intervenendo sulle murature e sulle parti in cemento armato,
con rinforzi strutturali mirati, ricostruzione della falda nord del tetto e adeguamento delle aperture. Sono previsti anche il miglioramento degli impianti, l’eliminazione delle barriere
architettoniche e le finiture necessarie a rendere gli spazi pienamente funzionali e sicuri.
