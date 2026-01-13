“Percorso di riconoscimento delle sue figure più rappresentative che, a vario titolo, hanno dato e danno lustro al paese” le parole della sindaca Rossana Cicconi

CASTORANO – Doppia cerimonia di conferimento di onorificenze, venerdì prossimo a Castorano, dove alle 18,30 presso la sala consiliare il Consiglio comunale provvederà ad attribuire la “cittadinanza benemerita” alla memoria a Padre Carlo Orazi da Castorano, francescano dell’Ordine dei Frati Minori missionario in Cina dal 1.700 al 1.733, e la “cittadinanza onoraria” a Gianni Criveller e Hui Li, insigni studiosi che da anni portano avanti l’attività di conoscenza del missionario castoranese, approfondendone l’opera meritoria.

Su proposta dell’Associazione Padre Carlo Orazi, presieduta da Maurizio Franceschi, nata e svilupattasi in questi anni proprio con l’intento di far conoscere dando il giusto merito ad uno dei cittadini più illustri del paese, il Consiglio comunale di Castorano ha accolto favorevolmente e all’unanimità la richiesta, che venerdì culminerà con il conferimento ufficiale nel corso di una cerimonia istituzionale.

Dopo l’intervento introduttivo della sindaca Rossana Cicconi sarà la volta dell’assessore regionale Francesca Pantaloni a portare i saluti della Regione Marche e del presidente Francesco Acquaroli, a testimonianza del valore della figura di Padre Carlo Orazi.

A seguire l’intervento di Gianni Criveller, incentrato su “Carlo Orazi da Castorano: la vicenda paradossale di un missionario libero e controcorrente”, e di Hui Li che presenterà alcuni risultati di un progetto di ricerca finanziato in Cina dal Fondo Nazionale di Scienze Sociali dedicato al francescano castoranese.

A chiudere, prima della consegna ufficiale degli attestati, l’intervento del presidente dell’Associazione Padre Carlo Orazi, Maurizio Franceschi.

“Castorano prosegue nel percorso di riconoscimento delle sue figure più rappresentative che, a vario titolo, hanno dato e danno lustro al paese – le parole della sindaca Rossana Cicconi, a corredo della presentazione dell’iniziativa di venerdì -, con l’Amministrazione comunale impegnata a tutto campo nell’ottica di dare il giusto risalto ad un territorio che, nel suo piccolo, possiede risorse da valorizzare e da far conoscere all’esterno dei propri confini. Questi conferimenti di cittadinanza, al pari di altri già attribuiti e di quelli che verranno, vanno infatti visti in questa ottica con l’intento di evidenziare il nostro patrimonio culturale, sportivo, umano e sociale”.

