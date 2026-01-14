ASCOLI PICENO – “È ufficialmente ripreso il regolare funzionamento dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di Relluce. Un passaggio decisivo che segna la conclusione della fase emergenziale e restituisce al territorio un presidio fondamentale per la gestione dei rifiuti urbani”. Così il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti.

Il primo cittadino afferma: “Il risultato è frutto di un lavoro puntuale condotto dai responsabili provinciali del procedimento, il cui contributo è stato determinante nel guidare l’iter autorizzativo e tecnico, garantendo rapidità, rigore e pieno rispetto delle normative ambientali. A loro va il merito di aver reso possibile il ritorno alla piena operatività dell’impianto in un contesto complesso. Fondamentale anche il supporto del Comune di Ascoli Piceno, che ha accompagnato ogni fase con attenzione istituzionale e spirito di collaborazione, assicurando continuità al servizio pubblico e tutela del territorio. Un ringraziamento va inoltre agli operatori e ai tecnici dell’impianto, che con professionalità e impegno hanno gestito i momenti più critici, contribuendo in modo concreto al superamento dell’emergenza e alla ripartenza del TMB. Il ripristino del funzionamento dell’impianto ha consentito anche di scongiurare il rischio di rincari delle tariffe, evitando ulteriori costi per i cittadini in una fase economica particolarmente delicata e confermando l’attenzione delle istituzioni verso le famiglie e le imprese del territorio. La riattivazione del TMB di Relluce rappresenta così non solo la fine di una criticità, ma l’avvio di una fase di stabilità e rilancio, fondata su cooperazione tra enti, competenze tecniche e responsabilità condivisa”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.