MONSAMPOLO DEL TRONTO – Il Circolo Oscar Romero Aps/Asd, in collaborazione con il Comune di Monsampolo del Tronto e U.S: Acli Comitato Regionale Marche APS, organizza l’iniziativa “Percorsi di Arte e Cultura”, dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale. L’evento si terrà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 9:30, con ritrovo presso lo spazio antistante l’Abbazia dei Santi Benedetto e Mauro, nella frazione Stella di Monsampolo del Tronto. Sono previste visite guidate gratuite con guida turistica all’Abbazia e a seguire anche al borgo di Monsampolo del Tronto.

La partecipazione è gratuita ma soggetta a prenotazione obbligatoria tramite messaggio al numero 3939365509 entro il 16 gennaio. Il numero massimo di partecipanti è fissato a 50. L’iniziativa rientra nel progetto “Gli Itinerari della Fede”, volto a promuovere la conoscenza dal punto di vista storico e artistico dei luoghi di culto e delle tradizioni spirituali del territorio. Un’occasione per vivere un’esperienza culturale immersiva tra arte, storia e spiritualità in uno dei borghi più affascinanti delle Marche.

