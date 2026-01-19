ASCOLI PICENO – Amarezza e consapevolezza.

L’Atletico Ascoli ha perso 2-1, nel pomeriggio di domenica 18 gennaio, allo stadio “Del Conero” contro l’Ancona, match valevole per il girone F di serie D. I bianconeri hanno comunque giocato bene contro i padroni di casa.

A fine gara, in conferenza stampa, ha parlato mister Simone Seccardini. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “L’Ancona ha fatto la partita che doveva fare ma l’arbitro non ci ha permesso niente indirizzando tutti gli episodi in favore ai padroni di casa. I nostri centravanti sono stati sempre buttati a terra ma non sono stati sventolati cartellini per i dorici. Queste cose ci lasciano l’amaro in bocca. Ovviamente l’Ancona è più forte e ha giocato bene ma l’arbitraggio non ci è piaciuto. I ragazzi hanno dato tutto e dobbiamo accettare il verdetto del campo. L’Ancona ci ha battuto tre volte su tre, non sarà un caso. Per il campionato l’Ostia Mare mi ha impressionato ma per certi versi l’Ancona mi ricorda la Samb dello scorso anno”.

