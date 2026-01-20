ASCOLI PICENO – Davide Gandino della sezione di Alessandria è l’Arbitro designato per dirigere Ascoli-Perugia, match valido per la 23^ giornata del Campionato di Serie C Sky Wifi, in programma domenica 25 gennaio, alle 14:30, al “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno. Gli Assistenti sono Francesco Tagliaferri di Faenza e Umberto Galasso di Torino. Quarto Ufficiale Enrico Eremitaggio di Ancona, Operatore FVS Daljit Singh di Macerata

Saranno in vendita dalle ore 16 di oggi, martedì 20 gennaio, i biglietti per assistere ad ASCOLI-PERUGIA, potranno essere acquistati online o nei punti vendita fisici.

Queste le disposizioni delle autorità competenti per i tifosi ospiti: vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Umbria esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “AC Perugia” per un numero massimo di 350 tagliandi da acquistare entro le ore 19 del giorno antecedente l’incontro.

I prezzi e i punti vendita sono consultabili al link https://www.ascolicalcio1898.it/biglietti-campionato-serie-c-girone-b-2025-2026/

