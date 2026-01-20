Il progetto è stato reso possibile grazie allo scorrimento della graduatoria disposto con l’Ordinanza PNC 123 e al quadro di regole specifiche costruito in questi anni dalla Struttura commissariale

ASCOLI PICENO – Presentata oggi, 20 gennaio, la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Ascoli Piceno, un intervento

strategico all’interno del programma di ricostruzione e riparazione economica e sociale

delle aree colpite dal sisma del 2016. Il progetto è stato reso possibile grazie allo

scorrimento della graduatoria disposto con l’Ordinanza PNC 123 e al quadro di regole

specifiche costruito in questi anni dalla Struttura commissariale.

Il Comune di Ascoli Piceno, attraverso un investimento complessivo pari a 9,8 milioni di

euro, potrà attivare un partenariato pubblico-privato, sostenuto da un contributo

pubblico del 40%, finalizzato alla realizzazione di una nuova infrastruttura energetica

diffusa, in grado di produrre benefici ambientali, economici e sociali duraturi per il

territorio.

Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di 19 impianti fotovoltaici – 17 da circa

90 kWp e 2 da circa 999 kWp – per una potenza complessiva installata di circa 3.500 kW.

Gli impianti saranno realizzati secondo le linee guida per le Comunità Energetiche

Rinnovabili adottate dalla Struttura commissariale, che hanno definito un modello

dedicato per accelerare e rendere concretamente attuabili gli investimenti energetici nei

territori del sisma.

Il Comune di Ascoli Piceno sarà socio fondatore della CER e potrà consentire l’adesione di

altri enti pubblici, imprese e cittadini come consumatori. I membri della Comunità

potranno beneficiare della condivisione dell’energia prodotta, dei ricavi derivanti dalla

vendita in rete e degli incentivi riconosciuti dal GSE per l’energia rinnovabile condivisa.

Dal punto di vista ambientale, l’intervento contribuirà alla riduzione delle emissioni

climalteranti, al miglioramento della qualità dell’aria e al rafforzamento della sicurezza

energetica locale, in linea con gli obiettivi del PNRR e del Piano Nazionale Complementare

per le aree terremotate.

Il finanziamento del progetto di Ascoli Piceno è il risultato di un lavoro di

riprogrammazione e rimodulazione delle risorse portato avanti dalla Struttura

commissariale, anche a seguito del Decreto CACER, che ha consentito di massimizzare il

numero di interventi finanziabili attraverso l’adeguamento dei massimali di costo e delle

percentuali di cofinanziamento.

«Le Comunità energetiche rinnovabili – dichiara il Commissario straordinario alla

ricostruzione, Guido Castelli – sono uno strumento fondamentale della ricostruzione

moderna: non ci limitiamo a ricostruire edifici, ma costruiamo le condizioni per uno

sviluppo sostenibile, stabile e duraturo. Con la CER di Ascoli Piceno mettiamo al centro

famiglie, imprese ed enti pubblici, offrendo loro energia pulita, costi più stabili e nuove

opportunità economiche. Questo progetto dimostra come la ricostruzione possa diventare

un laboratorio di innovazione. La CER di Ascoli è un modello replicabile, capace di attrarre

risorse private e di restituire ai territori colpiti dal sisma non solo opere ricostruite, ma una

nuova infrastruttura energetica condivisa e sostenibile».

Il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti aggiunge che «Il finanziamento della Comunità

Energetica Rinnovabile di Ascoli Piceno ci permette di avviare un partenariato pubblicoprivato che mette al centro il territorio, le famiglie e le imprese, con benefici economici e

ambientali di lungo periodo. La realizzazione di 19 impianti fotovoltaici consentirà di

produrre energia rinnovabile da mettere a disposizione del territorio, riducendo i costi

energetici e rendendo Ascoli più autonoma, resiliente e proiettata verso un futuro sempre

più green e sostenibile. Il Comune sarà socio fondatore della CER, garantendo un modello

aperto e inclusivo al quale potranno aderire Enti, cittadine o imprese: trasformiamo un

bisogno essenziale come l’energia in un fattore di crescita collettiva».

L’assessore all’ambiente del Comune di Ascoli Attilio Lattanzi sottolinea che «I vantaggi

sono quelli della riduzione delle emissioni e, di conseguenza, una vera lotta al

cambiamento climatico. Da un punto di vista economico ci sono evidenti vantaggi nella

bolletta, che avrà un calo consistente. Dal punto di vista sociale, con queste comunità si

promuove l’indipendenza energetica, si da solidarietà e si da modo ai cittadini di

partecipare a questa innovazione».

