ASCOLI PICENO – L’Organizzazione di Volontariato Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno, federata FIAB Italia, ha ufficialmente rinnovato il Direttivo e le proprie cariche sociali. Nella prima seduta, il nuovo Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea Ordinaria del 9 gennaio e seguendo le indicazioni emerse nella stessa seduta, ha espresso un voto di fiducia unanime verso il Presidente uscente Enrico Calcinaro, che è stato riconfermato alla guida del sodalizio per il suo secondo mandato, con una visione strategica che coprirà i prossimi quattro anni.

Il nuovo Consiglio Direttivo nasce sotto il segno dell’equilibrio tra esperienza e rinnovamento. Al fianco di Enrico Calcinaro, rimangono saldi, nel loro longevo impegno, i Consiglieri riconfermati Andrea Ceci, Enzo Impiccini e Alessandro Paoletti, figure di lunga esperienza e determinanti per la crescita associativa. A loro, si affiancano tre freschi ingressi, Lorenzo Angelini, Stefano Marozzi e Stefania Martelli, determinati a portare entusiasmo e nuove visioni strategiche.

Il Presidente ha colto l’occasione per rivolgere un sincero ringraziamento ai Consiglieri uscenti, Stefano Farina e Lucia Traini, per l’eccellente lavoro svolto insieme: un impegno che ha permesso a FIAB AdBAscoli di diventare un interlocutore autorevole sul tema della mobilità sostenibile.

Il programma per i prossimi quattro anni si arricchisce di obiettivi ambiziosi e di una forte impronta solidale:

Mobilità Inclusiva: una delle grandi novità è la raccolta fondi dedicata all’acquisto di biciclette speciali (https://gofund.me/7008e1069) . L’obiettivo è permettere anche a persone disabili e anziani di godere del piacere di una pedalata all’aria aperta, abbattendo le barriere architettoniche e sociali.

Salute e Mobilità: promuovere l’uso quotidiano della bici per gli spostamenti Casa-Scuola e Casa-Lavoro, come pilastro per il benessere fisico e mentale, sottolineando i benefici per il sistema cardiovascolare e la qualità della vita urbana.

Scuola e Futuro: intensificare l’attività di educazione nelle scuole, in cooperazione con altre importanti realtà associative cittadine, convinti che la consapevolezza delle nuove generazioni sia la chiave per il cambiamento culturale e per ottenere città più sicure e accoglienti.

Valorizzazione del Territorio: sul fronte del cicloturismo, il focus sarà lo sviluppo e la promozione degli Anelli Ascolani: si lavorerà per rendere questi percorsi, situati nella zona del Monte Ascensione , sempre più fruibili e sicuri, offrendo itinerari molto panoramici, a basso traffico veicolare, facili e adatti a tutti.

“La riconferma è un segnale di fiducia che ci permette di dare gambe a progetti a lungo termine – commenta Enrico Calcinaro – Ci aspettano quattro anni di lavoro intenso per far sì che la possibilità di godere della bicicletta sia davvero per tutti, nessuno escluso, facendoci avvicinare agli standard del nord Europa“.

