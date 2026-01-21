ASCOLI PICENO – Grande successo di pubblico per la 25esima edizione dell’ Ascoli Maial Fest organizzato dal Club 41 Ascoli Piceno 17 che si è tenuto lo scorso fine settimana con tre giorni di eventi dedicati alla rievocazione delle “mmasciate” del maiale e alla riscoperta delle tradizioni popolari del Piceno. Dopo la festa contadina all’Oasi La Valle di Spinetoli, sabato sera al Casale di Colli del Tronto si è svolto il tradizionale “Pork Gala” con oltre 200 ospiti provenienti da tutta Italia ed Europa (Germania-Svizzera- Malta- Romania-Inghilterra). Si è trattato di un’edizione speciale in cui il sodalizio ascolano, guidato dal Presidente

Aronne Cecchini, ha festeggiato anche i 25 anni dalla sua fondazione. Presenti anche i vertici della Round Table Family. Per il Club 41 Italia è intervenuto il presidente nazionale Gianluca Hartner, mentre per la RT Italia è stato presente il Vice Presidente nazionale Francesco Senese. In sala anche la presidente nazionale del Club

Agora Diana Brioschi e la past presidente e presidente internazionale del Ladies’ Circle Martina Santoro. Presente anche Jill Harris presidente internazionale Tangent Club.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche all’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno, sempre vicina a questo evento ed al Club 41 Ascoli Piceno 17.

