ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.

Regolamentazione della circolazione veicolare in Via Oberdan, Corso di Sotto, Via S. Giacomo, Via Annibal Caro, Largo della Fortuna per smontaggio gru su spazio privato.
Richiedente COPP di Guerrieri Filippo.
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 51 del 26 gennaio 2026 l’Amministrazione comunale dispone per il giorno 30/01/2026 dalle ore 20:00 (inizio divieto di sosta) alle ore 06:00:

1) in C. so di Sotto (a partire da P.zza di Cecco fino a via San Giacomo compresa)

  • il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati nei tratti indicati in planimetria;
  • il transito, in senso contrario di marcia, dei mezzi necessari per lo smontaggio gru, con la presenza di un numero adeguato di movieri al fine di garantire che il suddetto transito avvenga in piena sicurezza;

2) in Via Annibal Caro ( tratto da Largo della Fortuna al cantiere)

  • il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati nei tratti indicati in planimetria;
  • il transito, in senso contrario di marcia, dei mezzi necessari per il montaggio/smontaggio gru, con la presenza di un numero adeguato di movieri al fine di garantire che il suddetto transito avvenga in piena sicurezza

3) Largo della Fortuna

  • il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati nei tratti indicati in planimetria;

4) Largo Porta Romana, lato est

  • il divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di mt. 15 nei tratti indicati in planimetria;

5) Largo Clementi angolo via delle Torri (al passaggio dei veicoli in controsenso)

  • istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto in Via S. Giacomo e la presenza di un moviere in L. go Clementi.

6) in Via delle Torri tratto che va da Largo Clementi a via delle Donne e su tutta via dei Soderini

  • l’istituzione del senso unico alternato a mezzo movieri.
7) in via San Giacomo/ via Manilia presidio con moviere all’intersezione per il tempo necessario ai mezzi di raggiungere l’area gru;

8) l’interdizione temporanea (dopo le ore 21.00) del transito veicolare nelle vie indicate per il tempo strettamente indispensabile per consentire, in sicurezza, il transito in controsenso dei mezzi utilizzati mediante l’utilizzo di movieri , a cura e spese della ditta richiedente che dovranno altresì impedire temporaneamente l’accesso sulle vie citate ai veicoli provenienti dalle vie limitrofe al momento del passaggio del veicolo/veicoli utilizzati ;

9) che in caso di sfavorevoli condizioni meteo o se, per eventuali difficoltà tecnico- organizzative, non si potesse procedere alle operazioni di smontaggio gru per le date concordate, la validità ed efficacia dei suddetti provvedimenti, sarà differita alle nuove date, da comunicare, allo scrivente ufficio via mail all’indirizzo sopra indicato indicato.


