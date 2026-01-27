ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Richiedente COPP di Guerrieri Filippo.
1) in C. so di Sotto (a partire da P.zza di Cecco fino a via San Giacomo compresa)
- il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati nei tratti indicati in planimetria;
- il transito, in senso contrario di marcia, dei mezzi necessari per lo smontaggio gru, con la presenza di un numero adeguato di movieri al fine di garantire che il suddetto transito avvenga in piena sicurezza;
2) in Via Annibal Caro ( tratto da Largo della Fortuna al cantiere)
- il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati nei tratti indicati in planimetria;
- il transito, in senso contrario di marcia, dei mezzi necessari per il montaggio/smontaggio gru, con la presenza di un numero adeguato di movieri al fine di garantire che il suddetto transito avvenga in piena sicurezza
3) Largo della Fortuna
- il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati nei tratti indicati in planimetria;
4) Largo Porta Romana, lato est
- il divieto di sosta con rimozione forzata per un tratto di mt. 15 nei tratti indicati in planimetria;
5) Largo Clementi angolo via delle Torri (al passaggio dei veicoli in controsenso)
- istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto in Via S. Giacomo e la presenza di un moviere in L. go Clementi.
6) in Via delle Torri tratto che va da Largo Clementi a via delle Donne e su tutta via dei Soderini
- l’istituzione del senso unico alternato a mezzo movieri.
9) che in caso di sfavorevoli condizioni meteo o se, per eventuali difficoltà tecnico- organizzative, non si potesse procedere alle operazioni di smontaggio gru per le date concordate, la validità ed efficacia dei suddetti provvedimenti, sarà differita alle nuove date, da comunicare, allo scrivente ufficio via mail all’indirizzo sopra indicato indicato.
