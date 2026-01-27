Sabato 31 gennaio alle ore 21 gli attori ascolani torneranno sul palco del PalaFolli con il lavoro che negli ultimi mesi ha riscosso successi e premi in giro per l’Italia

ASCOLI PICENO – Sarà il Laboratorio Minimo Teatro di Ascoli Piceno il nuovo ospite della Rassegna teatrale Ascolinscena con lo spettacolo “Trappola mortale”. Sabato 31 gennaio alle ore 21 gli attori ascolani torneranno sul palco del PalaFolli con il lavoro che negli ultimi mesi ha riscosso successi e premi in giro per l’Italia.

Il Laboratorio Minimo Teatro nasce nel 1989 come Associazione Culturale tesa all’organizzazione, l’allestimento e la promozione di eventi e spettacoli teatrali ed in particolare, tramite lo studio e la pratica di nuovi percorsi formativi, a svolgere laboratori di didattica teatrale. Negli anni l’esigenza di un perfezionamento artistico di più alto livello ha determinato collaborazioni importanti con attori e registi d’ambito nazionale, ma sempre legati al territorio piceno. Punto di riferimento culturale per la città di Ascoli Piceno, organizza periodicamente corsi di teatro e stages teatrali con professionisti sia nazionali sia internazionali.

Nel 2024, il Laboratorio Minimo Teatro ha proposto un nuovo lavoro con alcuni dei volti storici della compagnia. “Trappola mortale”, scritto da Ira Levin, vede sul palco Mario Gricinella, Francesca Piccioni, Giovanni Filipponi, Paola Lucide e Stefano Traini. La regia è affidata a Marco Santamaria, le scene sono di Giuseppe Presciutti, tecnici Moreno Mascaretti e Roberto Paoletti.

E’ la storia di Sidney Bruhl, commediografo di Broadway, autore in passato di numerose commedie di successo, che si trova ora in piena crisi d’ispirazione e di notorietà. Quando il suo ex-studente Clifford Anderson gli fa recapitare il copione di una commedia intitolata Trappola mortale, Bruhl rimane impressionato dall’ottima qualità del manoscritto, che lui stesso definisce perfetto. Decide allora di invitare il giovane nella sua residenza di campagna, mostrandosi disponibile ad aiutarlo nella revisione del lavoro, ma con l’intenzione poi di ucciderlo e appropriarsi della commedia. Da qui prenderà il via un turbinio di equivoci ed incomprensioni fino ad un vivace ed inaspettato colpo di scena finale.

Lo spettacolo “Trappola mortale” è il quinto spettacolo in concorso nella Rassegna Ascolinscena, i cui premi sono assegnati da una giuria e dal pubblico abbonato.

Come consuetudine della Rassegna Ascolinscena – organizzata da DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli – dopo lo spettacoli il pubblico è invitato alla degustazione di vino e struzzichini offerti dal supermercato Tigre di Villa Pigna.

L’appuntamento è per sabato 31 gennaio alle ore 21:00 per uno spettacolo ricco di suspense e imprevisti che ci farà sentire in una “Trappola mortale”!

Biglietti ancora disponibili presso il PalaFolli Teatro oppure on-line su www.palafolli.it (costo € 13,00)

Info www.palafolli.it – 0736 35 22 11

