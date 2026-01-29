FOLIGNANO – Anche quest’anno il Comune di Folignano conferma il proprio impegno a favore delle famiglie residenti, consapevole delle difficoltà economiche e sociali che molte realtà del territorio affrontano. L’amministrazione offre un aiuto concreto alle famiglie con figli e a chi sostiene le spese per l’abitazione, rafforza le politiche locali di sostegno e promuove iniziative che favoriscono la nascita di nuovi nuclei familiari. Il fondo “Benvenuti a Folignano!” prevede un contributo di 250 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2025, destinato alle famiglie con ISEE 2026 fino a 25.000 euro. Con un fondo complessivo di 15.000 euro, l’iniziativa vuole contrastare la denatalità e favorire l’arrivo di nuovi nuclei familiari nel comune.

Per aiutare le famiglie a sostenere le spese abitative, il Comune mette inoltre a disposizione il fondo “Caro-affitti”, che prevede un contributo fino a 800 euro, corrispondente a due mensilità, per le famiglie residenti da almeno un anno con ISEE 2026 fino a 15.000 euro.

«Il nostro obiettivo è continuare a sostenere le famiglie più fragili del territorio – afferma il sindaco Matteo Terrani -. In un periodo ancora segnato da difficoltà economiche e incertezze, vogliamo offrire un aiuto concreto affinché i nuclei familiari a basso reddito possano affrontare con maggiore serenità le spese quotidiane».

«Vogliamo rendere il sostegno alle famiglie parte di un programma più ampio di politiche sociali, volto a favorire l’arrivo di nuovi nuclei nel nostro Comune – aggiunge l’assessore Costantino Nepi -. Con il contributo affitti intendiamo prevenire situazioni di morosità e tutelare le fasce più vulnerabili, offrendo risposte locali in un contesto in cui il Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione non è stato più rifinanziato».

Le domande per accedere alle due misure devono essere presentate entro le ore 12 del 6 marzo 2026, seguendo le modalità indicate nell’Avviso Pubblico disponibile sul sito istituzionale del Comune di Folignano

