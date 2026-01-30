ASCOLI PICENO – Mister Tomei, alla vigilia di Ascoli-Livorno, ha presentato in conferenza stampa la sfida coi labronici. Dato provvisorio spettatori: 8.454. Nessun ospite.

La gara del Friday night al “Del Duca” alle ore 20:30 è valida per la ventiquattresima giornata del girone B del campionato di Serie C.

Tanti gli ex bianconeri, ma Mister Venturato dovrà rinunciare allo squalificato Falasco. Tra gli ex ci sono anche Haveri, Dionisi e Odjer.

Ad arbitrare sarà Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Carlo De Luca della sezione di Merano e Giuseppe Fanara della sezione di Cosenza e dal quarto ufficiale Leonardo Leorsini di Terni. Operatore FVS Ledjan Skura di Jesi.

Il tecnico del Picchio: “Ci aspetta un’altra partita importante, innanzitutto cercheremo di fare una buona prestazione e ottenere il massimo, affrontiamo una squadra in ottima salute, con un allenatore che ha dato una chiara identità, vedremo qual è il nostro grado di preparazione e maturità, ogni partita ti mette davanti a problematiche diverse. Il Livorno ha giocatori di categoria anche superiore, molto pericolosi, soprattutto davanti con Dionisi, Di Carmine, Peralta. Servirà grande equilibrio perché il loro sistema di gioco, unito al fatto che hanno grande qualità, può metterci in difficoltà, quindi dovremo essere bravi soprattutto quando abbiamo la palla. Al di là del modulo che utilizzeranno, è la nostra interpretazione che fa la differenza, l’identità che abbiamo. Il nostro modo di scendere in campo resta lo stesso, i ragazzi devono capire d’essere aggressivi e dentro la partita per 90’, devono capitalizzare tutta la mole di gioco prodotta perché così hai la possibilità di portare a casa il risultato pieno.

Domenica col Perugia la reazione al pareggio è stata anche rabbiosa, tanto che a volte è stata confusionaria, i ragazzi hanno dimostrato che non ci stanno a perdere e devono avere quello spirito. Ci dobbiamo mettere in testa lo status di squadra che deve raggiungere il risultato con energia e con la fame che è quello che ti fa portare a casa i tre punti. Uso una metafora: è come quando diventi grande, la crescita passa attraverso gli errori, ma poi arriva un punto in cui devi capire che al mondo prendi anche gli schiaffi e quindi devi cambiare carattere.

Sì, c’è rammarico per non aver approfittato dei passi falsi delle nostre avversarie, vuol dire che dobbiamo migliorare da questo punto di vista, però dico ai ragazzi che è ancora lunga, cerchiamo di fare il massimo ad ogni partita e vedremo cosa succederà, le difficoltà non sono solo le nostre, nell’ultimo turno il Ravenna ha vinto al 100’, l’Arezzo ha vinto 1-0 su un rimpallo.

Mercato? Siamo a posto così, in questa sessione abbiamo valutato diverse situazione, poi se riusciamo a migliorarci ben venga, altrimenti sono contentissimo dei ragazzi che ho”.

