ASCOLI PICENO – Anche il “Corriere della sera” ha evidenziato come il Piceno Pop Chorus stia “conquistando il web” grazie ad un video che è inevitabile definire “virale”. Era già successo qualche anno fa che il Piceno Pop Chorus facesse parlare di sé trovando spazio e seguito sui Social.

Una versione di “Centro di gravità permanente” interpretata dal coro diretto dalla Maestra Giorgia Cordoni, superò su YouTube le 40.000 visualizzazioni, molte delle quali all’estero. Poi fu il turno di Jovanotti e di Saturnino applaudire e ricondividere la versione del coro di “L’ombelico del mondo”. Vasco Rossi e con lui parecchi suoi fans, apprezzò pubblicamente la sua “Rewind” arrangiata per il PPC. Anche Lorella Cuccarini condivise con un commento entusiasta la versione corale del suo grande successo “La notte vola“.

In questo periodo però sta furoreggiando un tributo a Pino Daniele, con la sua “Quando” che i coristi del PPC hanno cantato sulle rampe di una scala, conquistando tantissimi consensi e trovando il proprio video un po’ ovunque. A cominciare dalle condivisioni di grandi network nazionali come R101 e Radio Deejay, passando per i fans club del cantautore napoletano, fino alle citazioni e ai like di artisti come Enrico Brignano ed Emma Marrone e del conduttore Nicola Savino. Donatella Rettore, trovando la versione corale della sua “Kobra” ha pensato bene di condividerla, non lesinando i complimenti al PPC. Ma non solo questo; il canale YouTube del Piceno Pop Chorus sta pubblicando alcuni brani, registrati e montati dalla Xentek produzioni video, tratti dal live tenuto in Piazza del Popolo ad Ascoli il giorno di S. Emidio la scorsa estate. Un grandissimo entusiasmo che, come capita facilmente sui social, si sta espandendo a macchia d’olio, portando sempre più in alto il nome del Piceno Pop Chorus, che ha in cantiere tante novità per la prossima stagione di esibizioni live. Chiunque può intanto gustarsi tutte queste “chicche” social su TikTok, Instagram, Facebook e trovare su YouTube altre gustosissime novità con nuovi brani integrali in arrivo.