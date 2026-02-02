COLLI DEL TRONTO – Luca Morganti è il nuovo candidato sindaco di Colli del Tronto in vista delle prossime elezioni amministrative. La scelta, maturata all’interno della lista civica Liberamente Colli, punta sulla continuità con il lavoro impostato negli ultimi anni dall’amministrazione guidata da Andrea Cardilli.

Morganti, già figura centrale della maggioranza e componente della giunta, è attualmente sindaco facente funzioni, ruolo assunto dopo il passaggio di Cardilli alla Regione. L’orientamento è quello di confermare l’impianto della squadra amministrativa uscente, salvo modifiche in corso d’opera, per presentarsi alle urne con un progetto politico e amministrativo già definito.

Al centro della candidatura, Morganti indica la prosecuzione degli impegni già assunti: “L’obiettivo è portare a termine l’ambiziosa progettazione che ha guidato il gruppo in questi anni”.

Il candidato compirà 45 anni ad aprile 2026, è sposato e ha due figli. Sul piano professionale lavora nel settore della distribuzione del gas. Può contare su un’esperienza amministrativa già consolidata al fianco di Cardilli, con il quale ha condiviso la linea politica e l’impostazione dei principali interventi sul territorio.

Resta centrale la figura di Andrea Cardilli. La squadra di Liberamente Colli gli ha proposto la candidatura come consigliere comunale (Il ruolo sarebbe conciliabile), con l’obiettivo di dare continuità al percorso amministrativo avviato negli anni scorsi e, al tempo stesso, offrire un supporto concreto nella prossima fase. Quello tra Morganti e Cardilli rimane un legame inossidabile che, già al momento del passaggio di consegne in Comune, era stato raccontato come un impegno a “governare insieme”, pur su piani istituzionali diversi.

