ASCOLI PICENO – Alla presenza del professor Nazario D’Amato dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore Mazzocchi-Umberto I° di Ascoli Piceno, si è rinnovata, presso la sede del Mazzocchi di via Marche, la Testimonianza Formativa dei Maestri del Lavoro del Consolato di Ascoli Piceno e Fermo, in tema di Cultura della Sicurezza, che ha visto coinvolti, in due diverse sessioni, 4 terze classi per un totale di 97 studenti, che hanno assistito con attenzione ed interesse alla “lezione” svolta in tandem dal Console Giorgio Fiori e dal Maestro formatore Emidio Orsini. Dopo la presentazione degli ospiti da parte della docente Arianna Finco coordinatrice delle funzioni strumentali e di orientamento dell’istituto, il Console con l’ausilio anche di un video ha illustrato l’onorificenza della Stella al Merito del Lavoro e chi sono e cosa fanno i Maestri del Lavoro, sottolineando che nel loro ruolo di formatori, sancito da una specifica convenzione in essere tra Federmaestri e MIM, non si pongono assolutamente come insegnanti, ma testimoni di vita e di lavoro e dunque di un patrimonio di conoscenza, competenza, capacità che viene messo a disposizioni delle giovani generazioni, nelle scuole italiane di ogni ordine e grado ed evidentemente anche nelle scuole del Piceno e del Fermano, per favorire l’accrescimento del loro percorso formativo.

Si è quindi affrontata con il supporto di slide e filmati la tematica della Sicurezza, intesa questa non come normativa del lavoro, di cui al decreto legislativo 81/2008, ma essenzialmente come Cultura, facendo pertanto assimilare agli studenti la consapevolezza di quelle azioni ed attenzioni di cui far tesoro ogni giorno, per prevenire i rischi ed evitare di incorrere in incidenti ed infortuni a casa, come a scuola e nel tempo libero.

