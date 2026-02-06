ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli Piceno, in collaborazione con CSV Marche e Bottega del Terzo Settore presenta la prima edizione del Gran Galà del Volontariato, un evento speciale dedicato a celebrare il valore, la passione e l’impegno quotidiano dei volontari al servizio della comunità.

L’appuntamento è per sabato 7 febbraio alle ore 20.30, presso il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. L’ingresso è gratuito.

Il Gran Galà nasce con l’obiettivo di rendere omaggio a tutte quelle persone che, attraverso il volontariato, contribuiscono ogni giorno al benessere sociale, alla solidarietà e alla crescita del territorio. Durante la serata verranno premiati volontari che si sono distinti per il loro impegno a favore della comunità, insieme a due premiazioni speciali a sorpresa, pensate per valorizzare storie ed esperienze particolarmente significative.

“Attraverso questa iniziativa vorremmo fare in modo che il mondo del volontariato venga sempre più riconosciuto, un mondo dinamico che tutti i giorni si muove per aiutare disinteressatamente le persone che hanno delle necessità e fragilità” afferma Massimiliano Brugni, assessore alle politiche sociali di Ascoli Piceno. “Si tratta della prima edizione di un Festival che speriamo possa proseguire nel tempo e che si va ad aggiungere alle già esistenti feste del volontariato e festival del sociale, iniziative organizzate sempre in collaborazione con il CSV e Bottega per celebrare l’impegno di coloro che ogni giorno fanno del bene al prossimo il loro principale obiettivo.”

Seguono gli interventi Giacomo Ricciutelli direttore regionale del centro servizi volontariato delle Marche e Marco Regnicoli presidente di Bottega Terzo Settore che pongono l’accento su come il Terzo Settore sia un laboratorio di futuro, capace di innovare e di rispondere ai cambiamenti sociali con creatività e concretezza. Questo evento non è solo una celebrazione, ma un invito a continuare a costruire insieme percorsi di collaborazione, mettendo al centro le persone e il welfare di comunità.

A condurre la serata saranno Roberta Piergallini e Filippo Ferretti che accompagneranno il pubblico in un percorso fatto di racconti, testimonianze ed emozioni.

Numerosi gli ospiti d’eccezione che arricchiranno la serata:

Alessandra Canale, annunciatrice, conduttrice televisiva e attrice italiana, da anni attivamente impegnata nel volontariato, in particolare nella tutela degli animali senza famiglia;

Giobbe Covatta, comico, attore, scrittore, umorista, commediografo, attivista e politico italiano. È anche un ambasciatore di AMREF e testimonial di Save the Children

Alessandra Addari, giornalista e scrittrice, Attualmente addetto stampa di “Women for Women Against Violence” – una mostra fotografica che accende accendendo i riflettori su due delle principali emergenze che colpiscono il mondo femminile: la violenza di genere e il tumore al seno.

La serata sarà inoltre impreziosita dalla collaborazione di importanti realtà artistiche del territorio: Associazione Orchestrale Picena, Scuola di danza “Miniera delle Arti”, Piccolo Coro NIR ed Ensemble Chitarristico Piceno, con la straordinaria partecipazione di Chigghie de Santa Chiara.

Il Gran Galà del Volontariato si propone come un momento di riconoscimento pubblico, ma anche di incontro e riflessione sul ruolo fondamentale del Terzo Settore e dei volontari nella costruzione di una comunità più inclusiva e solidale.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.