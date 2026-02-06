ASCOLI PICENO – Un approccio ludico-didattico per parlare agli studenti di energie rinnovabili e inquinamento

atmosferico. Una lezione che prevede la proiezione di un cartone animato, di slide e di contenuti

multimediali per spiegare agli alunni l’importanza del rispetto delle buone pratiche a tutela

dell’ambiente.

Anche l’istituto Ascoli Centro di Ascoli Piceno nei plessi Malaspina, con la Classe 5° TN, e

Sant’Agostino, con la classe 4°, ha partecipato al progetto Il Sole in Classe, l’iniziativa promossa da

Anter, l’Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili (www.anteritalia.org), che sensibilizza

gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia sull’importanza di scegliere

fonti energetiche rinnovabili.

A promuovere la lezione all’istituto è stato l’ambasciatore di Anter Filiaggi Riccardo con il contributo

della volontaria Massimi Rinalda, in collaborazione con le insegnanti Gaspari Domenica e

Marcucci Laura.

Assieme hanno spiegato agli studenti quante sono le fonti rinnovabili, da dove provengono e come si

possono trasformare in energia. Non solo. La lezione ha fornito agli alunni anche alcuni spunti per

imparare, attraverso la conoscenza di buone pratiche quotidiane, ad osservare e diffondere uno stile

di vita eco-sostenibile.

Ad oggi il progetto de Il Sole in Classe di Anter ha coinvolto su scala nazionale oltre 280.000

bambini, con più di 8.000 lezioni svolte. Nell’ambito dell’iniziativa, con il supporto degli insegnanti,

gli alunni dovranno poi realizzare un video della durata di 1 minuto per promuovere l’utilizzo delle

energie rinnovabili. Con questo contenuto multimediale la scuola parteciperà agli Anter Green

Awards, il contest che ogni anno assegna ai vincitori, grazie al supporto della rete di imprese Nwg

New World in Green, premi destinati all’acquisto di materiale didattico. Maggiori informazioni sul

contest si possono trovare all’indirizzo: https://anteritalia.org/eventi/green-awards/

“Ringraziamo la dirigente scolastica Bellini Valentina e le insegnanti Gaspari e Marcucci per avere

aderito al progetto de Il Sole in Classe – commenta l’ambasciatore Filiaggi -. Una lezione preziosa

per diffondere la cultura delle rinnovabili anche fra i bambini e le loro famiglie. Restiamo a

disposizione del territorio per ulteriori adesioni e per rendere il progetto educativo sempre più

capillare in tutta la provincia”.

“L’educazione ambientale e l’attenzione alla sostenibilità delle nostre azioni, anche le più semplici,

sono aspetti centrali della nostra Offerta Formativa –dichiara la dirigente scolastica Bellini

Valentina– .Ecco perché sono felice e grata dell’intervento dell’ANTER per le nostre alunne e i nostri

alunni della primaria. Ho assistito in piccola parte ad un intervento degli operatori e ho apprezzato

la modalità accogliente e propositiva dell’attività. I bambini e le bambine non sono solo stati attenti

e in ascolto ma hanno partecipato in modo creativo e propositivo con osservazioni e idee. Mi auguro

che la collaborazione tra Ascoli centro e Il Sole in classe continui anche nei prossimi anni scolastici”.

Per aderire a Il Sole in Classe si può compilare il form on line al seguente indirizzo:

https://anteritalia.org/progetti/il-sole-classe/. In alternativa si può contattare la segreteria di Anter al

numero: 0574/34805 o mandare una mail a: [email protected].

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.