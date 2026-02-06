Per presentare la domanda sarà necessario avere lo SPID e allegare il proprio curriculum vitae. Ci sarà tempo per presentare la domanda fino al 27 febbraio 2026

ASCOLI PICENO – E’ stato approvato dalla Regione Marche l’Avviso pubblico per la ricerca di 392 operatori volontari da avviare nei progetti di Servizio Civile Regionale – Anno 2025, destinato a giovani dai 18 ai 28 anni. Anche le Acli Marche partecipano con il progetto “Percorsi di comunità” (Codice progetto 1114464) . Il progetto mira a promuovere inclusione, benessere e coesione sociale attraverso sport inclusivo, turismo sociale e attività culturali, valorizzando il territorio e rafforzando le comunità.

Presso le sedi delle Acli delle Marche sono disponibili in tutto 10 posti, di cui 6 presso la sede delle Acli di Ascoli Piceno in via 3 Ottobre 9. Ai giovani impiegati nel progetto d’intervento sarà riconosciuto un assegno mensile di € 519,47 per un impegno di 25 ore a settimana. Le candidature dovranno pervenire esclusivamente attraverso il sistema informativo SIFORM 2 utilizzando il link https://siform2.regione. marche.it Per presentare la domanda sarà necessario avere lo SPID e allegare il proprio curriculum vitae. Ci sarà tempo per presentare la domanda fino al 27 febbraio 2026.

