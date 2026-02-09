ASCOLI PICENO – Tre punti belli e importanti.
L’Atletico Ascoli ha vinto 3-0 contro il San Marino nel pomeriggio di domenica 8 febbraio allo stadio “Del Duca”.
Match valevole per il girone F di serie D. Goal di Didio, Minicucci e Maio.
Una bella prestazione, quinto posto in classifica e zona Play-Off rafforzata. Unico neo l’infortunio di Vechiarello.
Di seguito il tabellino completo
ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin (29’st Camilloni); Carbone, Coppola, Vechiarello (23’pt Muro), Sbrissa, Sardo (29’st Bucco); Minicucci (19’st Forgione), Didio (18’st Maio).
A disposizione: Viganò, Oddi, Moscarini, Gafuri.
Allenatore: Simone Seccardini.
SAN MARINO (3-5-2): Dighionno; Muteba, Ale, Silvestri; Gasti (1’st Brighi), Milazzo (39’st Zulu), Ziello, Corigliano (13’st Di Palma), Cum; Sambou (13’st Masala), Volpe (19’st Della Salandra).
A disposizione: Sibilano, Brancato, Golfarelli, Wanchope.
Allenatore: Corrado Ingenito.
ARBITRO: Hamza El Amil di Nichelino.
ASSISTENTE 1: Giuseppe Bono di Torino.
ASSISTENTE 2: Federico Manfredini di Biella.
RETI: 14’pt Didio, 45’+3pt rig. Minicucci, 45’+3st Maio.
NOTE: Ammoniti: Corigliano, Muro, Di Palma, Mazzarani. Angoli: 6-3. Recuperi: 4’pt-4’st. Spettatori: 200 circa.
