ASCOLI PICENO – Tre punti belli e importanti.

L’Atletico Ascoli ha vinto 3-0 contro il San Marino nel pomeriggio di domenica 8 febbraio allo stadio “Del Duca”.

Match valevole per il girone F di serie D. Goal di Didio, Minicucci e Maio.

Una bella prestazione, quinto posto in classifica e zona Play-Off rafforzata. Unico neo l’infortunio di Vechiarello.

Di seguito il tabellino completo

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin (29’st Camilloni); Carbone, Coppola, Vechiarello (23’pt Muro), Sbrissa, Sardo (29’st Bucco); Minicucci (19’st Forgione), Didio (18’st Maio).

A disposizione: Viganò, Oddi, Moscarini, Gafuri.

Allenatore: Simone Seccardini.

SAN MARINO (3-5-2): Dighionno; Muteba, Ale, Silvestri; Gasti (1’st Brighi), Milazzo (39’st Zulu), Ziello, Corigliano (13’st Di Palma), Cum; Sambou (13’st Masala), Volpe (19’st Della Salandra).

A disposizione: Sibilano, Brancato, Golfarelli, Wanchope.

Allenatore: Corrado Ingenito.

ARBITRO: Hamza El Amil di Nichelino.

ASSISTENTE 1: Giuseppe Bono di Torino.

ASSISTENTE 2: Federico Manfredini di Biella.

RETI: 14’pt Didio, 45’+3pt rig. Minicucci, 45’+3st Maio.

NOTE: Ammoniti: Corigliano, Muro, Di Palma, Mazzarani. Angoli: 6-3. Recuperi: 4’pt-4’st. Spettatori: 200 circa.


Tags:

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.