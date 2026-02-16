ASCOLI PICENO – Tre punti sudati ma importanti.
L’Atletico Ascoli batte 3-1 il Castelfidardo nel pomeriggio di domenica 15 febbraio al “Del Duca”, match valevole per il girone F di serie D.
Espulso Mazzarani tra i bianconeri e anche Paramatti per gli ospiti a fine gara. In rete Maio, Sbrissa e Didio per gli ascolani, Gallo per il Castelfidardo.
Partita difficile e molto nervosa.
Di seguito il tabellino completo.
ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin; Bucco, Sbrissa, Coppola, Forgione, Sardo (11’st Bucco); Minicucci (23’st Muro), Maio (36’st Didio).
A disposizione: Viganò, Nonni, Moscarini, Camilloni, Gafuri, Anotniazzi.
Allenatore: Simone Seccardini.
CASTELFIDARDO (3-4-1-2): Petrucci; Selemby (22’st Morais), Fiscaletti (38’st Paramatti), Tarulli; Ascoli, Dompnier, Palestini (29’st Clerici), Valentino; Abagnale (38’st Georgievski); Traini, Gallo.
A disposizione: Osama, Dovhanyk, Ruini, Bartoli, Taddei.
Allenatore: Stefano Cuccù.
ARBITRO: Marco Cazzavillan di Vicenza.
ASSISTENTE 1: Lorenzo Longarini di macerata.
ASSISTENTE 2: Milton Valla di Pesaro.
RETI: 14’pt rig. Maio, 39’st Sbrissa, 45’st Gallo, 45’+4st Didio.
NOTE: Ammoniti: Ascoli. Espulsi: Mazzarani, Paramatti. Angoli: 2-2. Recuperi: 2’pt-5’st. Spettatori: 150 circa.
