MONTEGALLO – La ricostruzione della piscina comunale di Balzo di Montegallo compie un passo decisivo: dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dello scorso agosto, l’Ufficio Speciale Ricostruzione ha validato e approvato il progetto esecutivo, permettendo così alla pratica di avanzare verso la fase operativa.

Il finanziamento complessivo rimane fissato in 2.085.000 euro, cifra confermata anche nella nuova riprogrammazione disposta dall’Ordinanza commissariale 231 del 2025.

“L’intervento rientra nel Programma straordinario di Rigenerazione Urbana legato al sisma del 2016, previsto dall’ordinanza 137 del 2023, ed è finalizzato a restituire piena funzionalità a un complesso che rappresenta un punto di riferimento per la comunità, per l’attività sportiva e per il turismo in un’area tra le più colpite del Piceno», ribadisce il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli nel ringraziare il lavoro di Comune, Usr e della Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Commissario Straordinario, all’ufficio Speciale per la Ricostruzione e al Presidente della Regione per l’approvazione definitiva del progetto della nostra piscina comunale. Grazie a questo fondamentale passaggio istituzionale, entriamo finalmente nella fase operativa della gara d’appalto. Ora è nostra priorità assoluta concludere le procedure di gara nel più breve tempo possibile, per arrivare quanto prima all’inizio dei lavori. Questa opera è fondamentale per il rilancio turistico ed economico non solo di Montegallo, ma dell’intero comprensorio dei Sibillini. La nuova copertura mobile ci darà la possibilità di sfruttare l’impianto per un lasso di tempo molto più lungo rispetto al passato, superando il limite della sola stagione estiva. Siamo certi che questo intervento porterà benefici concreti e duraturi a tutte le attività turistiche e ricettive del territorio: sarà un elemento di forte attrattività che porterà sicuramente parecchiagente nelle nostre zone, offrendo un servizio d’eccellenza per molti più mesi all’anno” aggiunge il sindaco Sante Capanna.

Il progetto dà continuità agli obiettivi già fissati nella fase preliminare: risanare la vasca e la canaletta di sfioro danneggiate, sostituire la pavimentazione esterna compromessa dalle sconnessioni provocate dal sisma, sistemare il locale tecnico colpito dalle infiltrazioni, rinnovare gli impianti e mettere in sicurezza l’intero complesso.

È prevista inoltre la realizzazione di una copertura telescopica in alluminio con pannelli in vetro e policarbonato e con un impianto fotovoltaico integrato, insieme al ripristino del muretto perimetrale e alla riqualificazione degli spogliatoi. Con l’esecutivo si confermano anche gli interventi di consolidamento, l’adeguamento dell’illuminazione e Il miglioramento generale della fruibilità e dell’accessibilità dell’area.

