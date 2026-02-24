Ai giovani impiegati nel progetto d’intervento sarà riconosciuto un assegno mensile di 519,47 euro, per 25 ore settimanali articolate su un minimo di 4 e un massimo di 6 giorni

ASCOLI PICENO – C’è tempo fino a venerdì per presentare la domanda di partecipazione al bando 2025/2026 del Servizio Civile Regionale, che si rivolge ai giovani disoccupati o inattivi di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Il Comune di Ascoli Piceno ha visto finanziati tre progetti, ciascuno della durata di dodici mesi: “Benvenuti ad Ascoli Piceno 2!!!!!”, con 2 posti disponibili riferibili al settore culturale; “Digit_AP3”, con 4 posti disponibili riferibili al settore della comunicazione; e “Insieme si può 2”, con 15 posti disponibili nelle sedi dei Servizi sociali dell’Ambito Territoriale Sociale XXII e dei Comuni di Ascoli, Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Folignano, Palmiano, Montegallo, Roccafluvione e Venarotta.

Ai giovani impiegati nel progetto d’intervento sarà riconosciuto un assegno mensile di 519,47 euro, per 25 ore settimanali articolate su un minimo di 4 e un massimo di 6 giorni.



La domanda, completa di curriculum vitae autocertificato, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, entro il , utilizzando il sistema informatico Siform2 accessibile all’indirizzo

https://siform2.regione. marche.it.

I colloqui selettivi si svolgeranno indicativamente tra il 9 e il 24 marzo, le date esatte saranno comunicate sul sito del Comune di Ascoli Piceno. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenterà al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo sarà escluso dalla selezione.

Per consultare il bando, i progetti e per ogni altra informazione è possibile visitare la pagina dedicata sul sito istituzionale all’indirizzo https://www. comune.ap.it/flex/cm/pages/ ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/ 27351.

